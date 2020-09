Plus tôt cette année, l’ancienne employée de Best Buy, Summer Tapasa, est devenue une sensation virale lorsque des images de sécurité l’ont surprise en train d’empêcher un voleur à l’étalage de quitter un magasin à Hawaï avec un article non payé. Dans la vidéo, Tapasa a mis à profit ses compétences de blocage en empêchant le bandit de quitter le magasin.

Après une brève bagarre qui a vu d’autres personnes s’impliquer, le voleur à l’étalage a finalement laissé tomber l’article et a continué son chemin, mais pas avant d’avoir eu une oreille attentive de Summer peu de temps après s’être fait remettre son cul. À la suite de l’incident, Tapasa a été renvoyé par Best Buy.

Peu de temps après, le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a invité Tapasa à Las Vegas, Nevada, en tant qu’invité à l’UFC 246: «McGregor vs Cowboy». Et non seulement elle a reçu le traitement VIP complet, mais elle s’est également vu offrir un emploi par White. Après être rentré chez lui à Hawaï pour réfléchir à ses options – qui comprenaient également une offre d’une équipe de football entièrement féminine – Tapasa a finalement accepté l’offre de White et elle est maintenant responsable de la sécurité de l’entreprise pour la promotion.

«Vous souvenez-vous de la fille Summer qui travaillait pour Best Buy comme sécurité à Hawaï? Quelqu’un volait une télé et elle lui a battu le cul et elle l’a empêché de voler la télé. Elle a été virée par Best Buy, ce que je trouvais horrible », a déclaré White via une vidéo publiée sur Twitter.

«Je l’ai emmenée à Vegas. Je lui ai proposé un emploi ici. Elle est retournée à Hawaï, elle a pesé toutes ses options et elle a décidé de travailler pour l’UFC. Elle est maintenant employée de l’UFC, donc pour vous tous qui envisagez de baiser ici à l’UFC, vous allez vous faire foutre le cul d’ici l’été », a-t-il ajouté avant que la vidéo ne passe à Tapasa elle-même.

«Je m’appelle Summer Tapasa et je suis responsable de la sécurité d’entreprise de l’UFC. Je travaille avec l’UFC depuis huit jours et j’ai hâte d’étendre ma carrière et, espérons-le, de progresser.

C’est une histoire plutôt agréable si j’en ai jamais vu une.