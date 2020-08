Lorsque Dana White prononcera son discours à la Convention nationale républicaine, il sait qu’il s’adressera à la nation à un moment où la politique, dirigée par le président Donald Trump, est devenue particulièrement source de division aux États-Unis.

Non pas que cela compte pour le patron de l’UFC.

« Cette merde ne me dérange pas », a déclaré White aux journalistes, y compris MMA Junkie, mardi soir à Las Vegas. «Écoutez, c’est l’Amérique. Chacun a ses propres opinions et ses propres choix. Je sais que parfois les gens vous poursuivent à cause de n’importe quoi, mais tout le monde me connaît. Tout le monde sait de quoi je parle, et vous savez.

« Je ne sais pas. Parlez-moi après le discours.

White, qui a annoncé son départ pour Washington mercredi soir, s’exprimera jeudi lors de la convention pour soutenir son ami de longue date Trump, qui cherche à être réélu pour un deuxième mandat face au candidat démocrate Joe Biden. Ce sera la deuxième fois cette année que White se disputera politiquement pour Trump après avoir prononcé un discours lors d’un rassemblement en février dans le Colorado.

Lors de la convention, White prendra la parole lors d’une soirée qui comprendra l’avocat de Trump et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et la conseillère principale de la Maison Blanche Ivanka Trump, la fille du président. Trump montera également sur le podium à la Maison Blanche.

White, 51 ans, a pris la parole à la convention il y a quatre ans, prononçant un discours centré sur Trump en tant qu’ami fidèle qui était là pour l’UFC en organisant des événements dans son casino d’Atlantic City, dans le New Jersey, à un moment où la promotion avait du mal à gagner. acceptation.

«Donald s’est fait le champion de l’UFC avant qu’il ne soit populaire, avant qu’il ne devienne une entreprise prospère», a déclaré White en 2016, «et je lui serai toujours très reconnaissant d’être à nos côtés à ces débuts.

Quatre ans plus tard, quel message les Blancs auront-ils pour le pays à propos du président?

« Vous devrez vous connecter jeudi pour le savoir », a déclaré White. « Je vais le laisser parler de lui-même. »

Qu’il s’agisse de sa gestion de la pandémie de coronavirus, qui a été critiquée par les experts de la santé alors que le nombre de morts aux États-Unis approche de 180000, alimentant les troubles raciaux avec des remarques controversées sur Black Lives Matter, ou d’autres controverses, Trump a à plusieurs reprises levé les sourcils pendant son premier mandat.

Et bien que ces problèmes aient poussé les anciens partisans de Trump à se dissocier du président, White ne se soucie pas de l’optique d’un soutien général aux opinions politiques de Trump.

«Je m’en fous. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi ou de ce qu’ils pensent », a déclaré White. «Les gens qui me connaissent savent qui je suis et ce que je suis. A part ça, je m’en moque (ne m’en moque pas). Il y a des tonnes de gars qui détestent Trump, que ce soit des célébrités ou autre, et je suis cool avec tous. Nous sommes tous cool.

«Comme je l’ai dit, les gens qui me connaissent, me connaissent, et les gens qui ne me jugent pas tous de toute façon. Cela n’a pas d’importance pour moi. Je m’en moque (ne m’en moque pas). »