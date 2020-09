Dans les sports de combat, les rivalités définissent souvent les carrières, parfois même plus que les championnats, et en MMA, il n’y a pas eu de plus grande rivalité que Jon Jones et Daniel Cormier. Au fil des ans, l’intensité entre les deux a débordé à divers moments, pour finalement s’installer à un point d’aversion mutuelle et respectueuse lorsque Cormier est revenu aux poids lourds et a quitté la division des poids lourds légers. Cependant, peu de temps après que Cormier ait perdu dans son combat à la retraite contre Stipe Miocic il y a quelques semaines, Jones a annulé son titre de 205 livres et a déclaré son intention de passer aux poids lourds, et beaucoup considéraient le moment de l’annonce comme une tentative de Jones de voler un peu. de l’éclat de Cormier. Cormier, qui a pris congé après l’UFC 252, n’a pas répondu à la décision de Jones mais, après être revenu à ses fonctions régulières de co-animateur de l’émission DC & Helwani sur ESPN, l’ancien champion de deux divisions a finalement abordé la situation.

« Ecoute mec, je suis tellement dépassé par tout ce truc avec Jon Jones », a déclaré Cormier. «À ce stade, pour moi, même y réfléchir, c’est ridicule. Je sais qu’au fur et à mesure que mon histoire se termine et qu’il y a toutes ces choses à accomplir, je ne suis pas sûr qu’il comprenne cela. C’est peu importe. Je prendrai la longévité d’une vie d’accomplissements plutôt que d’avoir affaire à un gars qui a eu tous ces problèmes et qui semble presque ne vouloir rien de plus que de se donner des moments difficiles chaque fois qu’il n’a plus cette capacité à se battre, ce qui est triste.

«À la fin de la journée, je ne sais pas comment l’histoire de ce type se termine et il a de réels changements si son histoire ne se termine pas très triste. Donc, je vais essayer de rendre ma vie aussi grande que possible et de ne plus donner de mon énergie à ce genre de choses. «

Cormier et Jones ont une histoire riche, Jones étant l’une des principales raisons pour lesquelles DC est tombé aux poids lourds légers en premier lieu. Au cours de leur rivalité, les deux se sont battus deux fois, tous deux pour le titre des poids lourds légers, Jones prenant une victoire par décision unanime dans le premier combat et éliminant DC lors de leur revanche. Ce combat a finalement été annulé lorsque Jones a été testé positif pour une substance interdite, et un troisième combat n’a jamais eu lieu lorsque Cormier est revenu dans la division des poids lourds et s’est lancé dans une trilogie de combats avec Stipe Miocic. Et cette trilogie, dit Cormier, est la rivalité qu’il considère comme sa carrière déterminante, pas Jon Jones.

«Mon plus grand rival est Stipe Miocic: un pompier, un mari et un gars qui aime sa famille», a déclaré Cormier. «Pas Jon Jones, un gars qui a fait ces choses dans sa vie et qui a vraiment appris ce qu’il ne faut pas faire. Je préfère que mon rival soit un gars qui est pompier et qui protège la communauté, aime sa famille et fait les choses de la bonne manière. C’est à qui je vais donner mon énergie lorsque les gens me demandent quel est mon plus grand rival. »

Il semble maintenant que les deux plus grands rivaux de Cormier soient sur une trajectoire de collision. Bien que Miocic ait déclaré qu’il ferait face à qui que l’UFC jugerait approprié, dans ce cas un match revanche avec Francis Ngannou, il a également déclaré qu’il n’était pas intéressé par ce combat et qu’il aimerait un nouveau défi. Commodément, le passage de Jones aux poids lourds fournirait exactement cela et hier, Jones a fait pression pour que ce combat soit fait ensuite. Donc, tous les signes indiquent que le passage de Jones aux poids lourds était sérieux et Cormier a spéculé sur les raisons pour lesquelles le plus grand poids lourd léger de tous les temps aurait finalement décidé de monter.

«Tout devient plus difficile. En vieillissant, cela devient plus difficile », a déclaré Cormier. « Ces gars-là continuent de s’améliorer et continuent de s’améliorer, et ils sont tout aussi gros maintenant, ils sont tout aussi longs, Dominick est tout aussi athlétique, ça devient plus difficile. Peut-être qu’il ne veut tout simplement rien de tout ça? Parce qu’il a dit au départ qu’il se battrait contre Jan Blachowicz. . . Peut-être que c’était Dominick Reyes ou que ce n’était personne, alors il a dit: «Ok, ce n’est personne. Je vais passer aux poids lourds. « »

Et malgré l’aversion persistante entre Cormier et Jones, DC a toujours eu beaucoup de respect pour les compétences de «Bones», et pense que le désormais ancien champion des poids lourds légers excellera dans son passage aux poids lourds, même contre des gars comme Miocic.

«Tout ce que j’ai dit auparavant, ce sont des choses personnelles», a déclaré Cormier. «Quand il s’agit de lui professionnellement, si vous avez ces compétences, les compétences de Jon Jones, peu importe la catégorie de poids, il sera en mesure de concourir. C’est un fait. Vous pouvez l’aimer, vous pouvez le haïr, mais c’est un fait.

«Il rivalisera avec n’importe qui. Donc, pour qu’il passe au poids lourd, je ne sais pas si c’est aussi risqué que les gens essaient de le faire paraître. Il peut combattre ces gars parce que j’ai combattu ces gars-là. Ils sont gros, ils sont forts, ils sont dangereux, mais il peut combattre ces gars-là. »

Cormier a officiellement pris sa retraite du MMA hier. Il est un ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers de l’UFC et le deuxième champion simultané de l’histoire de l’organisation. Il a également été le premier champion à défendre avec succès des titres dans deux catégories de poids. Son record de carrière est de 22-3, avec 1 No Contest.

Adieu. Daniel Cormier annonce officiellement sa retraite: « Je ne vais plus me battre ».

Agent libre. Rapport: Brock Lesnar atteint une agence libre après avoir échoué à s’entendre avec la WWE sur un nouvel accord.

Poids lourd. Jon Jones présente Stipe Miocic comme premier adversaire poids lourd, dit à Brock Lesnar, «Je vais aussi battre le cul».

Négociation. Vitor Belfort exhorte Wanderlei Silva à «cesser de publier de fausses affiches d’actualité» et à commencer à négocier.

Héritage. Frankie Edgar s’intéresse au «combat d’héritage» avec Dominick Cruz.

Combat libre.

La dernière danse de Cormier.

Camp de combat de Cerrone.

C’est le genre d’hypothèses ridicules dont nous devrions tous profiter.

Le Co-Main Event. Discussion sur les retombées de l’UFC Vegas 8 et aperçu ce week-end.

Anik et Florian. À propos de l’UFC Vegas 8 et de l’UFC Vegas 9.

Cejudo.

Retour du (ancien) roi.

Du boeuf.

si quelqu’un a besoin d’aide pour payer les factures, le loyer, les frais de scolarité, etc. faites le moi savoir! je veux aider autant que je peux – Dillon Danis (@dillondanis) 31 août 2020

Les betteraves, ce sont des bonbons de la nature, tu ne sais pas?

Mec, je n’ai pas pensé à MVP depuis un moment.

Brian Kelleher (21-11) c. Kevin Natividad (9-1); UFC Vegas 9, 5 septembre.

Felipe Colares (9-2) contre Gustavo Lopez (11-5); UFC Fight Night, 7 novembre.

Merci d’avoir lu et à demain.

