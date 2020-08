Darren Till | Image: Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Darren Till (18-3-1) a perdu le premier combat de sa carrière professionnelle contre Tyron Woodley (19-5-1) le 8 septembre 2018, quand il a eu son premier et unique tir à ce jour au Championnat du monde des poids welter de l’UFC. Sean O’Malley (12-1) a subi sa première défaite professionnelle contre Marlon Vera (16-6-1) le 15 août 2020.

Le combattant né à Nuneaton, en Angleterre, ne s’est pas très bien comporté depuis lors, car lors de ses trois prochains combats, il a récolté un record de 1-2. On ne sait pas encore comment le combattant né à Helena, Montana, États-Unis s’en sortira puisqu’il n’a pas joué un nouveau combat. Mais peu importe, le premier a voulu conseiller le second sur le podcast Believe You Me:

Vous devez toujours donner du crédit à votre adversaire. J’aime vraiment Sean, mais ils t’ont battu, mec. Acceptez votre défaite, ayez du respect, vous serez un champion à l’avenir, mais ne commencez pas à appeler le gars qui vient de vous vaincre paresseux. Je ne lui manque pas de respect. Je pense que c’est un bon combattant, mais il y a plusieurs choses qui me sont restées à l’esprit.

«Le premier est la façon dont il a perdu (avec la blessure à la jambe) et cela me rappelle que Je me suis battu pendant trois rounds avec une déchirure complète du ligament collatéral médial. Mes genoux sont baisés. Pendant ces trois tours, je n’ai pas pu faire ce que je fais de mieux. Je suis un maître du mouvement et je ne pouvais pas le faire. Je suis passé par là et il n’y avait aucun moyen de me faire sortir. Même quand Rob (Robert Whittaker) m’a renversé, j’ai ressenti beaucoup de douleur et j’ai pensé: « Lève-toi, lève-toi, lève-toi. »

Le second est la façon dont il a tout géré après le combat. Comme: « C’est un clochard, je vais être un champion. » Ami, acceptez simplement la défaite. Respectez et vous serez champion. Oubliez tout ça. Les meilleurs du monde n’ont pas perdu. Muhammad Ali, je pense même que Floyd Mayweather a perdu aussi, même s’il est unique en son genre. Nous avons tous perdu. Je suis l’un des meilleurs au monde et nous perdons tous. Acceptez votre défaite et revenez«.

Sean O’Malley contre Marlon Vera | Image: Jeff Bottari / Zuffa LLC