L’un des moments forts de la WWE ces derniers mois a été le groupe RETRIBUTION, un groupe masqué qui a attaqué des superstars et détruit le Performance Center.

La WWE n’a pas révélé trop de détails sur RETRIBUTION, et personne ne sait qui sont les personnes derrière les masques ou quand elles seront démasquées.

Sur le podcast Dropkick DiSKussions avec Tom Colohue et Korey Gunz, le duo a parlé de RETRIBUTION et du moment où ils ont été démasqués.

Tom a déclaré qu’il faudrait un certain temps avant que la WWE ne démasque enfin ceux qui sont derrière RETRIBUTION:

«Je pense que ce sera encore un certain temps, je pense que nous nous intéressons à la série Survivor, du moins dans et autour du repêchage, car une fois que vous démasquez quelqu’un, il peut être repêché. Mais je ne pense pas qu’ils veulent que l’image des membres de RETRIBUTION soit sélectionnée pour RAW ou SmackDown. Ce sera donc certainement après le projet. «

Il a également révélé que la WWE ne semble pas avoir de plans fixes pour la faction et que les plans pour eux changent constamment.

«Cependant, quand il s’agit de RETRIBUTION, les plans sont partout à la minute. Et ils sont réécrits pratiquement chaque semaine. Rien n’a été réécrit plus que quand et où RETRIBUTION apparaît. Il y a des moments où les gens jouent à RETRIBUTION, ils sont assis dans les coulisses, attendant des heures avec des réécritures après les réécritures, et il y a des moments où des gens sont partis, ils allaient jouer des personnages de RETRIBUTION, et ils devaient amener d’autres personnes à remplissez ces endroits. «