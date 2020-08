Conor McGregor, a eu de grandes réalisations et des confrontations au cours de sa carrière professionnelle, mais le plus connu est certainement celui qui a joué contre Floyd Mayweather, car «Notorious» a décidé de changer l’octogone du ring pour exposer ses prouesses en tant que boxeur et ainsi participer au combat à la carte le plus regardé de tous les temps.

Nous savons tous que McGregor a perdu ce match, mais ce que nous ne savons pas, c’est que l’Européen a reçu une proposition (sous la forme d’une blague) de David Beckham, car En se préparant à ce fameux combat, l’ancien joueur du Real Madrid lui a dit qu’il voulait se battre et Conor n’a pas hésité à lui dire qu’ils pouvaient «y arriver».

Dans une interview pour Entertainment.ie (via The Sun), l’Irlandais a raconté que tandis que « J’étais dans l’institut de performance Utimate Fighting Championship », où il s’est préparé pour le combat contre Floyd, Beckham a fait la proposition.

« Nous en parlions et il a dit: » Cela me donne envie de me battre « . J’étais comme: ‘Ne dis pas plus, David. Nous pouvons y parvenir Vous savez que nous pouvons y arriver si vous le souhaitez. Nous en avons donc ri », se souvient McGregor.

L’admiration de Conor pour Beckham

Ajouté à cela, «Notorious» a avoué son respect pour la légende de LA Galaxy et Il a fait valoir qu’il avait réalisé plusieurs choses à la fois sur et en dehors du terrain.