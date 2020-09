Avec quatre victoires dans l’Octogone à son actif, le batteur brésilien Augusto Sakai tentera de revendiquer son plus grand nom à ce jour lorsqu’il affrontera Alistair Overeem lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 9, qui a lieu ce week-end (samedi 5 septembre 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. Pendant ce temps, à 60 livres au sud, le match retardé d’Ovince Saint Preux avec Alonzo Menifield trouve une nouvelle maison, tandis que Sijara Eubanks rencontre Karol Rosa en plein essor dans un combat de carrefour des poids coq.

Qu’est-ce qui a mal tourné UFC Vegas 8?



Mis à part un pari certes risqué sur Maki Pitolo qui ne porte pas ses fruits, les choses se sont plutôt bien déroulées, même si Mallory Martin m’a presque fait une crise cardiaque avant de changer les choses. Nous avons atteint quatre chiffres pour la première fois cette année; par conséquent, voyons si nous ne pouvons pas le garder là-bas.

Cotes de l’UFC Vegas 9 pour la carte Under:

Bartosz Fabinski (-145) contre Andre Muniz (+125)

Viviane Araujo (-175) contre Montana De La Rosa (+155)

Alexander Romanov (-115) contre Marcos Rogerio de Lima (-105)

Hunter Azure (-210) contre Cole Smith (+175)

Pensées: Alexander Romanov a ouvert en tant que outsider +135, ce qui aurait été une ligne incontournable, il a toujours une certaine valeur.

Marcos Rogerio de Lima a un pouvoir vraiment monstrueux et a développé des côtelettes de takedown décentes au cours des dernières années, mais il est tout aussi incompétent dans son dos que lorsqu’il a rejoint l’UFC pour la première fois en 2014. Combinez cela avec son maigre défense de retrait de 36%. et le fait qu’il porte au moins 20 livres d’excès de poids et que vous avez une recette pour les ennuis contre Romanov. Alors que le Moldave n’a pas encore affronté la plus haute compétition, il est extrêmement grand, extrêmement fort, un lutteur compétent et une force destructrice une fois qu’il est au sommet. Tant qu’il ne traîne pas sur les pieds, « King Kong » devrait être capable de malmener « Pezao » et de le brutaliser sur le tapis sans problème.

J’aime aussi les chances de Viviane Araujo, même si elle sort d’une défaite. Montana De La Rosa n’a pas la lutte pour imposer son excellent match de haut niveau à Araujo, qui n’a pas encore été abattu dans l’Octogone et a même écarté les éliminations d’Alexis Davis bien qu’il soit visiblement essoufflé. La Brésilienne a également son rythme sur les pieds, et même si elle a tendance à s’estomper, les capacités de stand-up de De La Rosa sont insuffisantes pour vaincre même une «Vivi» fatiguée. En fin de compte, Araujo compte remporter une victoire confortable.

Cotes de l’UFC Vegas 9 pour la carte principale:

Alistair Overeem (-145) contre Augusto Sakai (+125)

Alonzo Menifield (-130) contre Ovince Saint Preux (+110)

Karol Rosa (-130) contre Sijara Eubanks (EVEN)

Michel Pereira (-115) contre Zelim Imadaev (-105)

Brian Kelleher (-225) contre Kevin Natividad (+175)

Thiago Moises (-175) contre Jalin Turner (+155)

Pensées: Pour copier-coller (avec quelques légers ajustements) de la dernière fois que Menifield et Saint Preux étaient prêts à y aller:

Les limites techniques d’Alonzo Menifield étaient pleinement visibles contre Devin Clark il y a à peine trois mois, et si «OSP» a connu des difficultés récemment, il est encore beaucoup plus prouvé que son adversaire. De plus, Saint Preux mesure trois pouces de plus que Menifield et aura un avantage de portée de quatre pouces, aggravant encore les difficultés de ce dernier. Le volume inexistant de Saint Preux fait de lui un investissement risqué, mais entre sa longueur et sa lutte, il a la marchandise pour ruiner la journée de Menifield.

A part ça, j’aime bien que Karol Rosa batte Sijara Eubanks. Comme on le voit contre Bethe Correia, la position d’Eubanks n’a pas évolué au point où elle peut toujours gagner des combats sans marquer de takedowns, et Rosa n’a pas encore été traînée sur le tapis dans l’Octogone. L’attaque frappante à fort volume du Brésilien se démarque de l’offensive puissante mais rudimentaire de «Sarj», ce qui lui permet de s’étaler et de se bagarrer vers la victoire.

Pour le choix de loin de cette semaine, essayez de faire parler Bartosz Fabinski avec Augusto Sakai. La stratégie de Fabinski « réussir un million de mises à terre sans jamais attaquer suffisamment pour être en danger de soumission » ressemble à un bon contre-attaque à l’attaque au grappin d’Andre Muniz et Sakai – limité comme il est – a une brique pour le menton et porte son pouvoir tard.

Meilleurs paris sur UFC Vegas 9:

Parlay – Viviane Araujo et Alexander Romanov: misez 50 $ pour gagner 97 $

Parlay – Viviane Araujo et Karol Rosa: misez 40 $ pour gagner 71,20 $

Pari simple – Ovince Saint Preux: misez 40 $ pour gagner 44 $

Parlay – Bartosz Fabinski et Augusto Sakai: misez 30 $ pour gagner 84 $

Plusieurs des affrontements de l’UFC Vegas 9 ont le potentiel d’être vraiment mémorables, alors ne les manquez pas. Rendez-vous samedi, Maniacs!

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 1066,47 $