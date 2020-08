Avant que Dominick Reyes et Jan Blachowicz ne s’affrontent pour le titre désormais vacant, les finisseurs des poids lourds légers Aleksandar Rakic ​​et Anthony Smith tenteront de revenir en lice ce samedi 29 août 2020 à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. L’UFC Vegas 8 présente un affrontement contre les poids welters opposant Neil Magny au remplaçant tardif Robbie Lawler et les débuts de Strawweight d’Alexa Grasso contre Ji Yeon Kim.

Vous voulez profiter personnellement de ces bagarres de brassage? Voici comment …

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à l’UFC sur ESPN 15?

Pour paraphraser un de mes commentaires précédents, il est difficile de faire un profit lorsque la moitié des combats que vous choisissez n’ont pas lieu. En fin de compte, les deux seuls paris survivants étaient celui sur Joe Solecki (à l’origine un pari avec Timur Valiev, qui est devenu un pari direct lorsque Valiev a changé d’adversaire de Mark Striegl à Trevin Jones) et le Carlton Minus / Mizuki Inoue parlay, qui a équilibré les uns les autres pour un gain / perte net de 0 $. Ça aurait pu être pire …

UFC Vegas 8 Chances pour la carte Under:



Impa Kasanganay (-130) contre Maki Pitolo (+110)

Mallory Martin (-300) contre Hannah Cifers (+250)

Alessio Di Chirico (-120) contre Zak Cummings (MÊME)

Giga Chikadze (-245) contre Alex Caceres (+205)

Emily Whitmire (-120) contre Polyana Viana (MÊME)

Sean Brady (-380) contre Christian Aguilera (+315)

Pensées: Un autre… lot de lignes intéressant cette semaine. J’aime Mallory Martin comme présentateur de cette semaine grâce aux luttes continues d’Hannah Cifers avec des grapplers compétents. Du côté des outsiders, Polyana Viana ressemble à un investissement décent, tandis que les plus audacieux d’entre vous pourraient mettre une bouchée de pain sur Maki Pitolo et Zak Cummings.

Cifers a maintenant été terminé sur le tapis trois fois de suite, une fois par une pure spécialiste de la frappe à Angela Hill. Martin n’est peut-être pas vraiment une menace de soumission, mais c’est une lutteuse puissante avec un terrain dangereux qui devrait confortablement éviter la lourde main droite de Cifers et la déchirer de la première position.

En bref, utilisez-la pour renforcer les parlays.

La carrière de Viana dans l’Octogone a été plus qu’un peu décevante. En effet, malgré un pedigree de jiu-jitsu de classe mondiale et un peu de pouvoir entre ses mains, elle n’a réussi à faire aucune impression dans la plus grande promotion des arts martiaux mixtes (MMA) au monde. Cela dit, elle dispose de tous les outils nécessaires pour battre Whitmire, la surclassant sur le terrain et bénéficiant d’un avantage considérable en termes de portée. Bien que je ne dise pas que « Poly » se tire à nouveau une balle dans le pied, elle a suffisamment d’avantages pour valoir un investissement opprimé.

Pitolo et Cummings sont les choix risqués de cette semaine. Pitolo a également été assez décevant pendant son mandat à l’UFC, mais Impa Kasanganay reste suffisamment vert et non prouvé pour que les chances soient plus serrées, en particulier compte tenu de l’avantage de Pitolo en boxe. Du côté de Cummings, il est beaucoup plus accompli que Di Chirico, qui semble être le moindre grappler et n’a pas le pop pour casser le menton de béton de Cummings.

Cotes de l’UFC Vegas 8 pour la carte principale:

Aleksandar Rakic ​​(-280) contre Anthony Smith (+240)

Neil Magny (-245) contre Robbie Lawler (+205)

Alexa Grasso (-320) contre Ji Yeon Kim (+260)

Ricardo Lamas (-250) contre Bill Algeo (+210)

Magomed Ankalaev (-335) contre Ion Cutelaba (+275)

Pensées: Il n’y a pas beaucoup de travail avec lequel travailler ici – je ne vois aucun des outsiders tirer la colère de manière fiable, d’autant plus qu’Anthony Smith n’aura que trois tours pour travailler, mais ils sont suffisamment dangereux pour faire des paris sur les favoris une mauvaise idée. . Peut-être un peu sur Neil Magny, juste pour adoucir le coup quand un Robbie Lawler de 38 ans refuse encore une fois de lâcher ses mains? Ou certains sur Grasso, qui malgré un désavantage de hauteur et de portée a un énorme avantage technique contre Ji Yeon Kim?

Meilleurs paris sur UFC Vegas 8:

Parlay – Mallory Martin et Polyana Viana: misez 50 $ pour gagner 83,50 $

Parlay – Mallory Martin et Maki Pitolo: misez 30 $ pour gagner 54 $

Pari simple – Zak Cummings: misez 30 $ pour gagner 30 $

Parlay – Neil Magny et Alexa Grasso: misez 40 $ pour gagner 33,89 $

L’UFC Vegas 8 propose de nombreuses finitions potentielles sur la table cette fois-ci – ne les manquez pas. Rendez-vous samedi, Maniacs.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en DIRECT tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC Vegas 8 ce week-end, en commençant par le ESPN + Matchs «préliminaires», qui devraient débuter à 18 heures. ET, puis le solde de la carte principale ESPN + 21 heures ET.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC Vegas 8: «Smith vs. Rakic», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 949,08 $