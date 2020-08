Derrick Lewis et ses enfants sont physiquement indemnes après un moment effrayant dans l’allée, dit le poids lourd de l’UFC.

Mercredi, Lewis (24-7 MMA, 15-5 UFC) a publié une vidéo sur sa page Instagram qui, à première vue, ressemblait à l’un des célèbres mèmes qui l’ont aidé à gagner 1,8 million d’abonnés sur la plateforme. Il est vite apparu, cependant, que cette fois, Lewis était l’une des personnes dans la vidéo.

Lewis a posté des images de surveillance de l’extérieur de sa maison à Houston où il était assis sur un quad dans l’allée avec ses deux fils debout. Lewis a pris l’un de ses enfants pour s’asseoir devant lui, et alors qu’il s’assied, l’accélérateur de gaz est touché. La paire a été instantanément poussée vers l’avant, manquant de peu le bord de la maison et la camionnette à proximité et détruisant à la place un arbre et la pelouse.

