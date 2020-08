L’UFC Vegas 8 s’est déroulé hier soir (samedi 29 août 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, clôturant un mois chargé pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Dans l’événement principal de la soirée, Aleksandar Rakic ​​a remporté une victoire par décision unanime contre l’ancien prétendant au titre, Anthony Smith (temps forts). Dans l’acte de co-tête d’affiche, Neil Magny a battu Robbie Lawler pour remporter sa troisième victoire consécutive (revivez-la ici).

Vainqueur: Aleksandar Rakic

À qui il devrait faire face ensuite: Jiri Prochazka



Rakic ​​a remporté sa cinquième victoire en six essais jusqu’à présent dans l’Octogone après avoir dominé Anthony Smith dans «Sin City». Rakic ​​pourrait facilement être 6-0 sans une décision terrible, mais ne pleurons pas sur le lait renversé. La victoire devrait être assez bonne pour lui donner un bon coup de pouce sur le classement officiel de l’UFC, où il est actuellement classé n ° 8. J’ai une relation amour-haine avec le classement, je les utilise comme guide pour réserver des matchs, mais quand Je vois quelqu’un comme Jiri Prochazka déjà classé n ° 6 après une seule victoire dans l’Octogone, j’ai du mal à les prendre au sérieux. Mais comme le dit si éloquemment Max Holloway, «C’est ce que c’est.» C’est pourquoi un combat entre eux est quelque chose que j’aimerais voir ensuite. Ce serait une grande bataille frappante entre certains des sang les plus frais que la promotion a à offrir chez Light Heavyweight, qui n’a plus son champion dominant.

Gagnant: Neil Magny

Qui il devrait combattre ensuite: Geoff Neal



Magny a remporté sa troisième victoire consécutive après avoir dominé Robbie Lawler pendant 15 minutes. Alors qu’une belle séquence comme celle-ci vous permettrait d’obtenir un meilleur classement dans la plupart des catégories de poids, la division poids welter est peut-être la division la plus empilée que l’UFC ait à offrir, donc Neil a du mal à percer le Top 10. Peut-être qu’une victoire contre Neal pourrait être ce qui l’amène là-bas. Magny et Neal devaient initialement entrer en collision sur cette carte, mais ont été mis au rebut après que Geoff soit tombé avec une pneumonie. Il n’y a vraiment aucun autre combat à mener pour le moment pour aucun des deux hommes.

Gagnant: Alexa Grasso



À qui elle devrait faire face ensuite: Alexis Davis



Grasso a remporté une victoire bien nécessaire sur Ji Yeon Kim pour éviter sa toute première séquence de défaites consécutives de sa carrière. Cette victoire pourrait être une bonne source de motivation et de confiance pour la combattante d’origine mexicaine, qui n’a pas vraiment été à la hauteur du battage médiatique qu’elle a pu avoir en sortant de l’Invicta FC. Le passage à Flyweight semble avoir été ce qui manquait à Grasso, qui devrait affronter quelqu’un comme Alexis Davis ensuite. Davis a connu des jours meilleurs, puisqu’elle en a perdu trois de suite depuis le 18 juillet. Malgré le funk dans lequel elle est, elle a quand même réussi à verrouiller la 11e place depuis un certain temps maintenant. Il y a la part de haine que j’ai pour le classement. Une victoire contre Davis pourrait être importante pour Grasso, car elle est depuis longtemps l’une des vétérans les plus chevronnés du MMA féminin.

Gagnant: Ricardo Lamas



Qui il devrait combattre ensuite: Ryan Hall



Je veux toujours voir Hall et Lamas mélanger. Les deux hommes devaient se jeter à l’UFC Vegas 8 avant que Hall ne soit expulsé de l’événement en raison d’une blessure. Bien que nous ne connaissions toujours pas l’étendue de la blessure, nous espérons que ce n’est pas trop grave et que l’as du jiu-jitsu pourra reprendre le dessus le plus tôt possible. Les lamas seront également un peu plus confiants après être revenus dans la colonne des victoires après avoir battu Bill Algeo, l’homme qui est intervenu pour Hall à court préavis.

