La fin de Diego Sánchez serait proche. L’un des plus aimés des MMA, « Le cauchemar » va affronter Jake Matthews, à l’UFC 253. À 38 ans, il a révélé que ce combat Cela pourrait être le dernier combat de sa carrière.

Dans une interview avec Combat de MMA, Sánchez a expliqué qu’il avait plus de combats dans son contrat avec UFC, mais comme il est d’un âge avancé dans le MMA, estime que la pandémie de coronavirus l’empêchera de les faire, même s’il se sent mieux maintenant que quand il était plus jeune.

«Je suis très reconnaissant de l’opportunité de me battre pendant la pandémie et c’est peut-être mon dernier combat. Je ne sais pas si ce sera Fight Island ou Las Vegas. Je peux voir la lumière au bout du tunnel, mais je n’en ai pas peur. Avant, je ne voulais pas penser à prendre ma retraite. Je me souviens quand j’avais 27 ans, je pensais qu’à 37 ans j’allais prendre ma retraite. J’ai 38 ans et je me sens mieux maintenant que 27 ans. Je suis en ce moment reconnaissant pour tout ce que j’ai accompli. J’ai encore quatre combats. J’ai signé mon dernier contrat avec l’UFC et je veux me conformer, mais je sais que si c’est mon dernier combat, tout ira bien. Je ne sais pas combien de temps durera la pandémie, mais je dois être réaliste. C’est peut-être mon dernier combat, car je n’attendrai pas éternellement. « , m’a dit Sanchez.

Connu pour ses guerres dans l’Octogone, Sanchez estime que le fait de ne pas avoir de public n’aura pas une telle obligation de donner un spectacle et que cela lui rappellera son temps en Le combattant ultime.

«Je suis dans la dernière partie de ma carrière et je veux vivre mes derniers moments de magie à l’UFC. Je ne me sens pas obligé d’avoir la performance que les fans aiment, car il n’y aura pas de fans. Ce sera moi ou lui. Comme si je retournais à « The Ultimate Fighter ». Je veux faire ces quatre combats, être en bonne santé mentale et avoir la capacité de faire d’autres choses, comme être père. Je ne perdrai jamais espoir en l’humanité. J’espère simplement que nous pourrons trouver une solution et que ce qui doit être reconstruit sera reconstruit. « . Conclu.

Diego Sanchez a commencé sa carrière dans le MMA dans 2002, a fait ses débuts à l’UFC en 2005 et suivez l’organisation. Le vétéran faisait partie de la première édition de Le combattant ultime et son combat devant Jake Matthews, c’est peut-être la dernière de ta carrière, avec 43 combats, 31 combats dans UFC.