Diego Sanchez révèle que Nick Diaz lui envoyait des e-mails haineux où le natif de Stockton, en Californie, a élevé les parents de Sanchez.

Sanchez et Diaz se sont battus en 2005 lors de la finale de The Ultimate Fighter 2, Sanchez faisant le travail par décision. Les deux hommes avaient une rivalité avant le combat, mais maintenant, le joueur de 38 ans révèle que la rivalité est allée plus loin que la plupart ne le pensaient.

Diego Sanchez dit que battre Nick Diaz était également l’un de ses meilleurs moments en carrière.

«Bien sûr, gagner The Ultimate Fighter, battre KenFlo (Kenny Florian), assommer Joe Riggs, battre Nick Diaz. Eh bien, moi et Nick Diaz nous nous détestions, mec. Je vais vous dire à l’intérieur, alors je dois y aller », a déclaré Diego Sanchez sur Real Quick avec Mike Swick. «Nick Diaz m’envoyait des e-mails. Il a trouvé mon e-mail, il a parlé à l’un des journalistes du MMA à l’époque, il n’y en avait pas beaucoup. Je lui ai donné mon e-mail et il m’envoyait des e-mails de haine. Mauvais s ** t. Parler de ma mère, parler de mon père, essayer de me mettre sous la peau avec tout ce qu’il avait.

« Il me détestait, il détestait les Ultimate Fighters parce que nous avons attiré toute cette attention », a poursuivi Sanchez. «Il était sous les projecteurs à ce moment-là, il nous détestait et il me détestait. Celui-là était un bon moment, de nombreux moments, mec.

Diego Sanchez devrait revenir dans l’Octogone à l’UFC 253 contre Jake Matthews en poids welter. Il vient de remporter une victoire de DQ sur Michel Pereira pour revenir dans la colonne des victoires après avoir été dominé par Michael Chiesa à l’UFC 239.

Nick Diaz, quant à lui, ne s’est pas battu depuis l’UFC 183 en raison d’une suspension de cinq ans par l’USADA pour la marijuana. Le favori des fans a perdu le combat contre Anderson Silva mais il a été renversé à un no-contest. Avant cela, il avait subi des défaites consécutives contre Georges St-Pierre et Carlos Condit.

Que pensez-vous de Diego Sanchez révélant que Nick Diaz lui envoyait des e-mails haineux?