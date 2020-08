Diego Sanchez est actuellement le dernier combattant actif restant sur la liste de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) de la distribution originale d’Ultimate Fighter (TUF), l’émission de téléréalité diffusée pour la première fois il y a plus de 15 ans.

C’est un exploit assez étonnant, en fait, puisque «The Nightmare» a été impliqué dans d’innombrables guerres qui anéantiraient des années de nombreuses autres carrières de combat. Mais Sanchez est simplement taillé dans un tissu différent, car l’homme sauvage a toujours eu la réputation de pouvoir se lécher et continuer à tourner.

Mais toute la punition finit par rattraper même le plus dur et le plus dur des combattants, et il semble que Sanchez soit sur le point de sortir. Lors d’une récente interview sur le Real Quick avec Mike Swick Podcast, Sanchez a déclaré que son prochain combat contre Jake Matthews à l’UFC 253 le 26 septembre 2020 pourrait très bien être son dernier.

«Cela pourrait être mon dernier combat. Ce combat à venir. Je me battrai le 26 septembre, Jake Matthews, lieu à annoncer, donc je ne sais pas si ça va être Fight Island, je ne sais pas si ça va être Vegas. Ils m’ont, je suis sur le pont, il est temps de monter sur leurs tapis de lutte et d’aller travailler, je ne sais pas où ça va être », a-t-il ajouté (via MMA Fighting).

«Je suis simplement reconnaissant d’avoir une opportunité à travers la crise, le coronavirus et tout ce qui se passe dans le monde, j’ai une opportunité. Je suis simplement reconnaissant d’avoir une opportunité dès maintenant, car l’opportunité ne se contente pas de sauter comme avant. Vous avez l’opportunité de gagner beaucoup d’argent, d’aider votre famille, d’établir votre avenir, vous devez sauter dessus. Ils m’ont envoyé ce contrat, six semaines pour te remettre en forme, Diego, et amener ton cul à l’UFC et te battre. Je suis comme, d’accord, nous faisons ça. «

Cela étant dit, l’issue du combat pourrait très bien déterminer sa décision de raccrocher ou non ses gants, car il a révélé qu’il lui restait quatre combats sur son contrat UFC actuel et qu’il avait l’intention de tous les terminer.

« Regardez, nous y voilà, il me reste quatre autres », a déclaré Sanchez. «J’ai signé mon dernier contrat avec l’UFC. Je vais rouler ces quatre derniers combats et j’ai terminé. Je peux voir au bout du tunnel, je peux voir cette lumière, mais je n’en ai plus peur. «Avant, pendant tant d’années, je me disais:« Non, je ne vais même pas y penser. Je ne vais pas penser à la retraite. «

Sanchez a concouru pour l’UFC 31 fois et a actuellement une fiche de 3-1 à ses quatre dernières sorties, accumulant un record de 19-12 en cours de route.