Dana White a prononcé jeudi un discours préenregistré dans le cadre de la Convention nationale républicaine de 2020. Le discours était en faveur de son ami de longue date, le président Donald Trump, qui a accepté la nomination de son parti pour briguer un deuxième mandat aux élections de novembre.

Ci-dessous, consultez le texte intégral du discours de White dans son intégralité, qui a touché à l’économie, appelle à déplacer le financement des forces de l’ordre vers d’autres domaines, la pandémie de coronavirus et plus encore.

introduction

« Salut tout le monde. Je suis Dana White, présidente de l’UFC. Beaucoup d’entre vous savent qui je suis, ce que je fais et que je suis ami avec le président. J’ai pris la parole lors de cette convention il y a quatre ans, et je suis de retour parce que je crois que nous avons plus que jamais besoin du leadership du président Trump. «

Sur la « plus grande économie de Trump de l’histoire de notre nation »

Donald Trump à l’UFC 244

«Avant la pandémie, le président Trump a bâti la plus grande économie de l’histoire de notre pays et créé des opportunités pour tous les Américains comme personne avant lui. Les marchés financiers ont atteint des sommets sans précédent, le chômage était à son plus bas niveau et nous n’avons pas été confrontés à la destruction anarchique qui se produit actuellement dans quelques-unes de nos grandes villes. »

Sur les appels à « défund » des services de police

Dana White et Donald Trump

«Je suis époustouflé par la rapidité avec laquelle certains dirigeants de ce pays ont oublié le rôle essentiel que jouent les premiers intervenants dans notre société. Les services de police et d’autres services d’application de la loi, et même certains services d’incendie, ont été confrontés à l’opposition de nombreux habitants de ce pays. Mais ce sont toujours les personnes à qui on demande d’intervenir lorsque les choses vont mal et se mettent en danger. Cela a certainement été le cas pendant cette pandémie en cours. Allez, Amérique: le report de ces positions vitales n’est pas la solution. Les premiers intervenants ont toujours pris soin de nous. Et maintenant, plus que jamais, nous devons prendre soin d’eux.

Sur la pandémie COVID-19

Donald Trump et Dana White à l’UFC 244 au Madison Square Garden

«Maintenant, parlons de COVID, et soyons très honnêtes à ce sujet. Personne et aucun endroit n’auraient pu anticiper les défis que le COVID apporterait. Mais le président Trump a affronté tous ces obstacles de front. Il a immédiatement mis en place des mesures de protection, et il a contacté les meilleures et les plus brillantes entreprises américaines de premier plan dans tous les secteurs pour discuter de ce que lui et son administration pourraient faire pour remettre l’économie en marche en toute sécurité.

Sur son rôle dans le groupe de travail sur l’économie de Trump

Donald Trump et Dana White à Colorado Springs, Colorado, en février 2020

«Permettez-moi de vous donner plus de détails: début avril, le président Trump a organisé un groupe de travail de chefs d’entreprise à travers le pays, et j’ai eu la chance de faire partie de ce groupe de travail. J’ai eu l’occasion de constater à quel point le président Trump travaillait dur et était déterminé à résoudre des problèmes sans précédent auxquels notre pays était confronté. J’ai personnellement observé sa capacité à écouter et à comprendre les problèmes qui touchent les Américains de tous horizons. Il était clair que sa priorité absolue était toujours la santé et la sécurité de tout le monde dans notre pays – pas seulement les républicains, pas seulement les partisans, mais chaque Américain.

Sur l’UFC ramener les événements en direct

Donald Trump à l’UFC 244

«Le président Trump a reconnu que l’un des petits moyens d’inculquer un sentiment de normalité dans la vie des gens était de ramener des options de divertissement. Le président est allé au-delà des attentes pour aider toutes les ligues sportives impliquées à trouver un moyen de surmonter les défis liés à l’organisation d’événements sportifs professionnels en direct au milieu d’une pandémie. Et tu sais quoi? Nous l’avons fait. L’UFC a été le premier à le faire et nous continuons à le faire. Aujourd’hui, d’autres sports nous ont rejoints et certaines des leçons apprises sont utilisées pour aider à ouvrir d’autres types d’entreprises et d’écoles.

Sur la loyauté de Trump envers lui et l’UFC

Dana White lors d’un rassemblement de campagne Trump en février 2020

«Ne vous y trompez pas, nous avons encore un long chemin à parcourir. Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un leader doté des attributs uniques du président Trump en ce moment critique. Je l’ai déjà dit, et je le répète: c’est l’un des êtres humains les plus fidèles que j’ai jamais rencontrés. L’homme a une énergie imparable – personne, et je veux dire personne, ne va pas surpasser ce gars. Mais surtout, il aime vraiment et croit en notre pays. Il croit aux gens de ce pays.

Sur Trump faisant « tout ce qu’il a dit qu’il ferait »

Donald Trump

«L’Amérique est un endroit où tout le monde veut un emploi solide, ils veulent prendre soin de leur famille, ils veulent soutenir la communauté, aider les moins fortunés et profiter de la liberté que ce pays nous a offerte à tous. Bien que nous ayons certainement connu une tonne de négativité en 2020, l’état d’esprit du président Trump est de travailler sans relâche pour trouver des solutions aux problèmes et aider à restaurer l’Amérique. Il l’a fait une fois, et je vous le dis tout de suite, il le fera à nouveau. Et rappelez-vous: le président Trump est peut-être le seul président des temps modernes à avoir fait tout ce qu’il a dit qu’il ferait pendant sa campagne.

White: « Réélisons le président Trump »

Donald Trump à l’UFC 244

«Il y a cette citation que j’adore de Ronald Reagan, où il a dit: ‘Il n’y a aucun problème que nous ne pouvons pas résoudre si le gouvernement nous donne les faits, nous dit ce qui doit être fait, puis sortez du chemin et laissez-nous y aller. » Et ce que cela signifie pour moi, c’est qu’en tant qu’Américains, nous travaillons dur pour surmonter l’adversité, et nous faisons face aux moments difficiles – indépendamment de votre sexe, race, religion ou orientation sexuelle, ce qui nous a unis en tant que une nation est liberté, égalité et opportunité. C’est ce que signifie être américain. Mesdames et Messieurs, réélisons le président Trump, découvrons quels sont les problèmes et continuons à trouver des solutions à ces problèmes, puis mettons-nous au travail. «

Sur le vote aux élections de novembre

Dana White et Donald Trump, février 2020

«Je voudrais terminer sur ceci: s’il est extrêmement important de réélire le président Trump, cette pandémie nous a également appris à être très, très prudents avec qui vous choisissez comme prochain gouverneur, sénateur, membre du Congrès et maire. C’est tellement important de voter. Et ne pensez pas que votre vote n’a pas d’importance, car pour être honnête avec vous, il n’a jamais eu plus d’importance qu’actuellement. Merci et bonne soirée en Amérique. »

