De nombreux observateurs pensaient que Dominick Reyes aurait dû quitter la cage en tant que nouveau champion des poids lourds légers après l’UFC 247.

Après une bataille mémorable, cependant, les gens de Houston dont les opinions comptaient le plus – les juges de la cage – ne l’ont pas vu de cette façon, et Jon Jones a conservé son titre par décision unanime sur des scores de 48-47, 48-47 et 49- 46.

En fin de compte, c’était la chanson du cygne léger et lourd de Jones. Le mois dernier, il a quitté sa ceinture de titre de 205 livres afin de se concentrer sur le passage aux poids lourds, ce qui a conduit Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) à obtenir une deuxième chance à l’or lorsqu’il rencontre Jan Blachowicz pour le vacant. titre le 26 septembre à l’UFC 253.

Comme Reyes l’a dit mardi à MMA Junkie, peu importe qui il bat pour remporter le championnat, tant que la ceinture est enroulée autour de sa taille lorsque le combat est terminé.

«C’est ce que c’est, mec», a déclaré Reyes. «L’objectif a toujours été depuis le début d’obtenir la ceinture. Cela n’a pas à voir avec qui il s’oppose. Peu importe que ce soit Jon; peu importe que ce soit en janvier. Il s’agit de moi. Il s’agit de Dominick Reyes.

«Si je gagne la ceinture, il ne s’agira pas du prochain. Ce sera moi qui défendrai ma ceinture et gagnerai ma ceinture et moi, étant meilleur et devenant meilleur et développant mon propre héritage. «

Bien sûr, cela aurait été bien d’obtenir une revanche avec Jones, compte tenu de la proximité du premier combat. Mais Reyes, qui était initialement contrarié, ne tiendra pas la décision de carrière de l’ancien champion contre lui.

«Je comprends», a déclaré Reyes. «Il veut avoir le plus de succès possible, et il couvre ses paris ici. La plus grande probabilité d’être le plus grand de tous les temps, c’est le plus grand poids lourd léger de tous les temps, mais il veut être le plus grand combattant de tous les temps. Pour ce faire, il doit progresser, et il doit faire toutes ces autres choses folles.

«Je comprends d’où il vient. Je fais vraiment. »

Mais il serait particulièrement inutile pour Reyes de s’attarder sur ce qui aurait pu être une revanche de Jones maintenant, avec une autre opportunité de titre juste devant lui. Reyes dit que Jones est maintenant dans son rétroviseur et qu’il ne va s’inquiéter que pour lui-même.

« C’est une opportunité de devenir champion du monde, mec », a déclaré Reyes. «Toute opportunité de devenir champion du monde va complètement changer votre vie. Ça va tout changer. Je suis sur le point de créer mon propre héritage, le graver dans la pierre là où personne ne pourra jamais me l’enlever. J’en suis si proche et je ne lâche pas le pied de la pédale. Je suis juste là. »