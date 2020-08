Suite à une perte de décision controversée face à Jon Jones et à l’abandon subséquent de Jones de son titre des poids lourds légers, Dominick Reyes s’est pavané comme le nouveau roi sans couronne de la division 205 livres. Et bon, assez juste: deux fois plus de membres des médias soumettant des scores à MMA Decisions l’ont fait battre Jones 48-47 lors de leur combat contre l’UFC 247 en février.

Et il tweete certainement comme le champion des poids lourds légers. Jon Jones était presque aussi notoire que le «notoire» Conor McGregor pour avoir sauté sur Twitter et s’être inséré dans la conversation pendant les combats de ses camarades concurrents. Et maintenant, Reyes fait de même, montrant qu’il est non seulement prêt à réclamer le trône, mais aussi à s’acquitter des tâches de bavardage qui vont avec. Quel dirigeant bienveillant!

Voici ce que Reyes avait à dire à propos de l’événement principal des poids lourds légers de l’UFC Vegas 7 entre Anthony Smith et Aleksandar Rakic, que Rakic ​​a remporté 30-26, 30-27 et 30-27 via la domination physique brute (regardez les faits saillants, tels qu’ils sont, ici).

Rakic ​​a plus à perdre dans celui-ci. Voyons comment il gère la pression en essayant de percer le top 5. – Dominick Reyes (@DomReyes) 30 août 2020

J’ai vu cette poitrine tat sur un bon nombre de femmes. JS ‍♂️ – Dominick Reyes (@DomReyes) 30 août 2020

Événement principal de 3 rounds? Hmm bizarre – Dominick Reyes (@DomReyes) 30 août 2020

Dire que Dom n’a pas été impressionné par la performance de Smith serait un euphémisme.

La technique de la balle au sol – Dominick Reyes (@DomReyes) 30 août 2020

Il n’était pas non plus étonné que Rakic ​​joue la sécurité et retienne Smith.

Même si Reyes peut agir comme ça, il n’est pas encore champion des poids lourds légers. Cela viendra s’il parvient à battre Jan Blachowicz dans le co-main event de l’UFC 253 le 26 septembre. Après un début fragile à l’UFC, Blachowicz est allé 7-1 au cours de ses 8 derniers, le plus récemment assommant Corey Anderson au premier tour plus tôt cette année. Dans tous les cas, nous ne pensons pas que celui qui gagnera devra trop se soucier d’affronter Aleksander Rakic.

Thiago Santos contre Glover Teixeira est prêt pour une nuit de combat le 12 septembre, avec des dibs sur le prochain coup de titre dans la balance. Nous attendons avec impatience plus de trashtalk Twitter sur ce combat de Reyes, car quelqu’un doit le faire. Allez, roi sans couronne!