Image via @stylebender, @ENGAGEInd sur Instagram (photographe non répertorié)

Dominick Reyes, qui affrontera Jan Blachowicz pour le titre des poids lourds légers de l’UFC à l’UFC 253 en septembre prochain, a de bons souvenirs avec Israel Adesanya.

Reyes a été interrogé sur Adesanya, qui devrait défendre le titre des poids moyens de l’UFC contre Paulo Costa lors de l’événement principal de l’UFC 253, dans le dernier épisode de Submission Radio.

Le prochain challenger pour le titre des poids mi-lourds impliquait qu’il espérait passer plus de temps de qualité avec le champion des poids moyens, après avoir passé de bons moments avec lui lors d’une précédente visite à New York.

«Ça va être cool [to share the UFC 253 card with him], c’est un type cool », a déclaré Reyes. «Nous avons eu quelques conversations, nous avons pris quelques verres ensemble. C’était un bon moment. J’aime beaucoup Izzy, mais ce n’est pas grave. Il y a quoi, 14 autres combats sur la carte? Le seul combat qui compte pour moi est mon combat. Je ne vais probablement même pas voir l’événement principal. Alors, c’est cool.

«Nous faisions quelque chose pour un autre média et je buvais Yuenglings, parce que la côte Est a de la bière Yuengling», a-t-il ajouté. « c’était vraiment bien. Je buvais des Yuenglings et nous étions sortis, nous avons juste passé un bon moment, mec. Nous courions dans les rues de New York. »

Bien que Reyes ne pense pas pouvoir regarder l’événement principal de l’UFC 253 en direct, étant donné qu’il se battra juste avant, il s’attend à ce qu’Adesanya se défende avec succès contre Costa.

«J’ai Izzy qui gagne», a déclaré Reyes. «Il a un énorme avantage de portée et il sait comment utiliser sa portée et il a également un excellent jeu de jambes. Paulo est en quelque sorte en train de tracer une sorte de combattant simple, et Izzy se déplace bien latéralement. Donc, vous savez tous ce qui se passe lorsque vous obtenez un combattant bien en mouvement contre un combattant simple.

Pensez-vous que Dominick Reyes et Israel Adesanya quitteront la cage avec des ceintures à l’UFC 253?