Jon Jones et Dominick Reyes s’affrontent avant l’UFC 247 | Image: Josh Hedges / .

Jon Jones (26-1) a quitté la division des poids lourds légers de l’UFC pour se battre chez les poids lourds. Lors de son dernier combat à 205 livres, il a conservé le titre contre Dominick Reyes (12-1). Avant leur décision de changer de catégorie, ils se demandaient s’ils pourraient avoir une revanche immédiate. Mais évidemment, ce ne sera pas possible.

Peut-être qu’un deuxième combat entre les deux peut avoir lieu plus tard. Pour l’instant, il semble que la rivalité soit mise de côté. À la fois à cause de la nouvelle aventure de Jones et parce que Reyes vous remercie et vous souhaite bonne chance. (via Twitter).

«Hey Jon Jones, merci pour l’expérience, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre nouvelle aventure. Je sais que les choses sont devenues un peu folles, mais je voulais juste me pousser au-delà de mes limites avec le meilleur de tous les temps en poids mi-lourd. Que Dieu vous bénisse et j’espère que nous pourrons à nouveau danser ensemble.

Reyes combattra Jan Blachowicz (26–8) pour le championnat du monde UFC Semi-Heavyweight vacant à l’UFC 253. La division aura un nouveau monarque, à moins qu’ils ne soient liés, le 26 septembre.

Jon Jones contre Dominick Reyes à l’UFC 247 | Image: Michael Wyke / Associated Press