Classement officiel MMA de 411: Division des poids lourds légers

Division poids lourd léger (205 lb)

Le mois dernier, le champion des poids lourds légers de l’UFC (et le meilleur 205 livres de l’histoire du MMA) Jon Jones a quitté le championnat. Il a depuis confirmé son intention de passer définitivement aux poids lourds. Instantanément, la perspective de Jones défier des joueurs comme Stipe Miocic, Francis Ngannou et d’autres poids lourds de haut niveau devient automatiquement les plus grands combats potentiels du sport. Cette décision prend également la seule superstar de la division des poids lourds légers, qui était historiquement la division la plus étoilée (Shamrock, Ortiz, Couture, Liddell, Wanderlei, Rampage, Shogun, Jones) fait gravement défaut à cet égard.

Depuis que Jones a battu Shogun Rua en 2013, il a dominé le 411 MMA Rankings. Il y a eu des mois où il était absent de cette liste (en raison d’échecs de tests de dépistage de drogues / suspensions et d’inactivité), mais chaque fois qu’il revenait, il remontait la liste. Voyons maintenant à quoi ressemble la division des poids lourds légers 2020.

1) Thiago Santos (21-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 janvier 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jon Jones – Perte par décision (scission) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Jan Blachowicz – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Jimi Manuwa – Victoire via KO (grèves) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Eryk Anders – Victoire via TKO (coudes) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Kevin Holland – Victoire par décision (unanime) – UFC 227 – 4 août 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Glover Teixeira – UFC sur ESPN – 12 septembre 2020

Commentaire: Santos n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour revenir de son année en raison de blessures subies lors du combat de l’été dernier avec Jon Jones. Alors que l’UFC décidera du nouveau champion à l’UFC 253 le mois prochain, un vainqueur entre Santos et Glover Teixeira est un pari infaillible pour être le prochain en ligne pour le nouveau champion.

C’est aussi un virage intéressant car je ne me souviens pas d’un cas où un combattant s’est hissé à la première place non seulement après avoir été hors de combat pendant un an, mais aussi après une défaite. L’autre poids lourd léger à débattre comme le meilleur est Dominick Reyes, qui a également combattu pour la dernière fois Jones et perdu.

2) Dominick Reyes (12-1)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 décembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jon Jones – Perte par décision (unanime) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Chris Weidman – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs Volkan Oezdemir – Victoire par décision (scission) – UFC sur ESPN + – 16 mars 2019

– vs Ovince St.Preux – Victoire par décision (unanime) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Jared Cannonier – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Jan Blachowciz – UFC 253 – 26 septembre 2020

Commentaire: Reyes a l’avantage du timing car il est de retour dans un combat pour le titre des poids lourds légers, cette fois contre Jan Blachowicz.

3) Jan Blachowicz (26-8)

Anniversaire: 24 février 1983

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Corey Anderson – Gagnez via KO (punch) – UFC Fight Night – 15 février 2020

– vs Jacare Souza – Victoire par décision (scission) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs Luke Rockhold – Victoire via KO (punch) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Thiago Santos – Perte via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Nikita Krylov – Victoire par soumission (starter du triangle de bras) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Dominick Reyes – UFC 253 – 26 septembre 2020

4) Glover Teixeira (31-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 28 octobre 1979

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Anthony Smith – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 mai 2020

– vs Nikita Krylov – Victoire par décision (scission) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Ion Cutelaba – Gagnez par soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

– vs Karl Roberson – Gagnez par soumission (starter du triangle de bras) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs Corey Anderson – Perte par décision (unanime) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Thiago Santos – UFC sur ESPN – 12 septembre 2020

5) Vadim Nemkov (12-2)

La taille: 6’0

Anniversaire: 20 juin 1992

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Ryan Bader – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 244 – 21 août 2020

– vs Rafael Carvalho – Victoire par soumission (starter arrière nu) – Bellator 230 – 12 octobre 2019

– vs Phil Davis – Victoire par décision (scission) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Liam McGeary – Victoire via TKO (coups de pied) – Bellator 194 – 16 février 2018

– vs Philipe Lins – Victoire via KO (grèves) – Bellator 182 – 25 août 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Le nouveau champion des poids lourds légers du Bellator, Nemkov a fustigé Bader au deuxième tour, entraînant un arrêt de l’arbitre. Invaincu en tant que poids lourd léger, Nemkov a désormais battu les trois précédents champions du Bellator. Corey Anderson aura-t-il la première occasion de renverser le nouveau champion?

6) Corey Anderson (13-5)

La taille: 6’3

Anniversaire: 22 septembre 1989

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs.Jan Blachowicz – Perte via KO (coup de poing) – UFC Fight Night – 15 février 2020

– vs Johnny Walker – Victoire via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Ilir Latifi – Victoire par décision (unanime) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Glover Teixeira – Victoire par décision – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Patrick Cummins – Victoire par décision – UFC Fight Night – 21 avril 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Ces derniers mois, Anderson a perdu un combat à l’UFC, s’est effondré et a subi des procédures pour réparer une maladie cardiaque, a demandé sa libération de l’UFC (malgré deux combats restants sur son accord) et a signé un accord avec Bellator. Citant la faible rémunération des combattants comme raison, il devient immédiatement un prétendant au titre dans Bellator.

7) Aleksandar Rakic ​​(13-2)

Anniversaire: 6 février 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Anthony Smith – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 29 août 2020

– vs Volkan Oezdemir – Perte par décision (scission) – UFC Fight Night – 21 décembre 2019

– vs Jimi Manuwa – Victoire via KO (coup de tête) – UFC Fight Night – 1 juin 2019

– vs Devin Clark – Victoire via TKO (grèves) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Justin Ledet – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

8) Tomasz Narkun (17-3)

La taille: 6’3

Anniversaire: 3 décembre 1989

Se bat actuellement avec: KSW

5 derniers combats:

– vs Przemyslaw Mysiala – Gagnez par soumission (étranglement à guillotine) – KSW 50 – 14 septembre 2019

– vs Philip De Fries – Perte par décision (unanime) – KSW 47 – 23 mars 2019

– vs Mamed Khalidov – Victoire par décision (unanimité) – KSW 46 – 1 décembre 2018

– vs Mamed Khalidov – Victoire par soumission (starter triangle) – KSW 42 – 3 mars 2018

– vs Marcin Wojclk – Victoire par soumission (étranglement triangulaire) – KSW 39 – 27 mai 2017

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

9) Jiri Prochazka (27-3)

La taille: 6’4

Anniversaire: 14 octobre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Volkan Oezedemir – Victoire via KO (punch) – UFC 251 – 11 juillet 2020

– vs C.B. Dolloway – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF 20 – 31 décembre 2019

– vs Fabio Maldonado – Victoire via KO (grèves) – Rizin FF 19 – 12 octobre 2019

– vs King Mo Lawal – Victoire via TKO (grèves) – Rizin FF 15 – 21 avril 2019

– vs Brandon Halsey – Victoire via TKO (soumission en raison de grèves) – Rizin FF 14 – 31 décembre 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

10) Anthony Smith (33-16)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Aleksandar Rakic ​​- Perte par décision (unanime) – UFC Fight Night – 29 août 2020

– vs Glover Teixeira – Perte via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 mai 2020

– vs Alexander Gustafsson – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC sur ESPN + – 1 juin 2019

– vs Jon Jones – Perte par décision (unanime) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Volkan Oezdemir – Gagnez par soumission (starter nu arrière) – UFC Fight Night – 27 octobre 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Smith n’a plus qu’un an pour étouffer Alexander Gustafsson. Mais qu’avez-vous fait pour moi ces derniers temps? En 2020, il a été battu par Teixeira et n’a pas pu faire grand-chose contre Rakic ​​samedi soir. Après l’événement, Smith a parlé de considérer toutes les options alors qu’il essayait d’allumer une étincelle après cette course de 1-4 depuis 2019. Il a rappelé à quel point il était difficile de gagner 185 livres et a même mentionné la possibilité d’ajouter du poids et de passer au poids lourd. . Il semble certainement que juste après la défaite, il envisage de quitter la division dans laquelle il a le plus réussi.

11) Ryan Bader (27-6, 1 NC)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 juin 1983

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Vadim Nemkov – Perte via TKO (grèves) Bellator 244 – 21 août 2020

– vs Cheick Kongo – No Contest – Bellator – 7 septembre 2019

– vs Fedor Emelianenko – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 214 – 26 janvier 2019

– vs Matt Mitrione – Victoire par décision (unanime) – Bellator 207 – 12 octobre 2018

– vs King Mo Lawal – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 199 – 12 mai 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

Commentaire: Bellator avait fait de Bader le meilleur poids lourd léger du monde après l’annonce de la sortie de Jones de la division. Brusquement, Bader a été terminé par Vadim Nemkov. Bader reste le champion des poids lourds du Bellator, mais cette perte n’est peut-être pas de bon augure pour un long titre à ce poids non plus.

12) Phil Davis (21-5, 1 sans concours)

La taille: 6’2

Anniversaire: 25 septembre 1984

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Karl Albrektsson – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 231 – 25 octobre 2019

– vs Liam McGeary – Victoire via TKO (blessure) – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs Vadim Nemkov – Perte par décision (scission) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Linton Vassell – Victoire via KO (coup de tête) – Bellator 200 – 25 mai 2018

– vs Leo Leite – Victoire par décision (unanime) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition programmée:

– vs Lyoto Machida – Bellator 245 – 11 septembre 2020

13) Ryan «Superman» Spann (18-5)

La taille: 6’5

Anniversaire: 24 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Sam Alvey – Victoire par décision (scission) – UFC 249 – 9 mai 2020

– vs Devin Clark – Gagnez par soumission (starter à guillotine) – UFC Fight Night – 12 octobre 2019

– vs Antonio Rogerio Nogueira – Victoire via KO (grèves) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs Luis Henrique Barbosa de Oliveira – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Emiliano Sordi – Victoire par soumission (starter à guillotine) – DW Tuesday Contender Series – 19 juin 2018

Prochaine apparition programmée:

– vs Johnny Walker – UFC 253 – 26 septembre 2020

14) Nikita Krylov (27-7)

Anniversaire: 7 mars 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Johnny Walker – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 14 mars 2020

– vs Glover Teixeira – Perte par décision (scission) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Ovince St.Preux – Victoire par soumission (starter arrière nu) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs.Jan Blachowicz – Perte par soumission (starter du triangle du bras) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

– vs Fabio Maldonado – Victoire via KO (punch) – FNG – 5 mai 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue

15) Magomed Ankalaev (14-1)

Anniversaire: 25 novembre 1981

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Ion Cutelaba – Gagner via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 29 février 2020

– vs Dalcha Lungiambula – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 9 novembre 2019

– vs Klidson Abreu – Victoire par décision (unanime) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Marcin Prachnio – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

– vs Paul Craig – Perte par soumission (étranglement triangulaire) – UFC Fight Night – 17 mars 2018

Prochaine apparition programmée:

– Inconnue