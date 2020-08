À la surprise de nombreuses personnes qui espéraient un changement de titre, Drew McIntyre a défendu avec succès le championnat de la WWE à SummerSlam contre Randy Orton.

L’histoire s’est poursuivie sur le dernier épisode de RAW, et c’était en effet une nuit à oublier pour Drew McIntyre, s’il se souvient de ce qui s’est passé.

Drew McIntyre a pris trois punts sauvages à la tête de Randy Orton, le troisième coup de pied causant le plus de dégâts.

Le Champion de la WWE a été transporté dans un établissement médical local après l’attaque de Randy Orton. Charly Caruso a révélé dans une mise à jour médicale que Drew McIntyre avait peut-être subi une fracture du crâne, ce qui pourrait être une blessure potentiellement mortelle. Drew McIntyre a été emmené dans un établissement médical local dans une ambulance après l’attaque en coulisses.

Un article sur WWE.com a révélé la mise à jour suivante sur la blessure de l’histoire:

Comme le rapporte Charly Caruso à Raw, le personnel médical craignait une fracture du crâne et une possible hémorragie cérébrale chez Drew McIntyre après que Randy Orton eut porté trois coups violents au Champion de la WWE la même nuit. Les responsables médicaux ont également exprimé leur inquiétude que les blessures pourraient mettre sa carrière en danger. McIntyre a finalement été mis dans une ambulance et transporté vers un centre médical local pour des tests supplémentaires. Restez connecté aux plateformes sociales et numériques de la WWE pour les dernières mises à jour sur l’état de McIntyre.

@DMcIntyreWWE n’a-t-il pas appris à ce jour … vous ne le verrez jamais venir? #WWERaw @RandyOrton pic.twitter.com/zRnHeBNyxn – WWE (@WWE) 25 août 2020

Qu’est-il arrivé à Randy Orton, Drew McIntyre et Keith Lee sur RAW?

Drew McIntyre a commencé le RAW après SummerSlam en faisant une promo sur sa défense de championnat contre Randy Orton. Le psychopathe écossais était prêt pour son prochain défi, mais il savait aussi qu’il avait des affaires inachevées avec Orton.

Randy Orton a attaqué Drew McIntyre et le combat s’est propagé dans les coulisses. Orton a mis fin au combat en se connectant avec deux punts alors que les responsables de la WWE vérifiaient le champion de la WWE abattu.

Plus tard, Orton affrontera Keith Lee dans un match en simple, qui était le premier match de l’ancien champion NXT sur RAW. Le match s’est terminé par une disqualification perdue pour Lee lorsque McIntyre est apparu et a attaqué Orton.

Drew McIntyre a été interviewé dans les coulisses après l’angle, et Orton l’a de nouveau surpris. The Legend Killer a livré un dernier coup de pied qui a éteint les lumières de McIntyre.

Drew McIntyre a été jugé par WWE TV avec une blessure historique et, comme annoncé plus tard, Randy Orton affrontera Keith Lee à Payback.

. @ RandyOrton ne s’arrêtera pas. #WWERaw pic.twitter.com/piRIbNPxtE – WWE (@WWE) 25 août 2020

Charly Caruso a ajouté que McIntyre recevra une évaluation médicale supplémentaire au centre médical local et que plus de mises à jour sur ses antécédents de blessures seront révélées le plus tôt possible.

Alors que Keith Lee et Randy Orton s’affrontent sur Payback semble prometteur sur le papier, Drew McIntyre pourrait idéalement influencer le résultat du match de la même manière qu’il l’a fait sur RAW.

McIntyre a été réservé pour être l’une des superstars les plus coriaces du casting et passer plus de trois commentaires pourrait réduire davantage l’endurance du champion babyface.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.