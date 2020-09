Walter Pugliesi | Image: Bellator.it

Walter Pugliesi (7-2) est un jeune combattant MMA actuellement en compétition au Bellator. Il est né en 1993 et ​​a traversé différentes compagnies d’arts martiaux mixtes depuis ses débuts professionnels en 2016. Lors de sa dernière visite à la cage, datée du 12 octobre 2019, il a battu Andrea Fusi (8-5) dans l’événement. Bellator 230.

Mais cette information ne se rapproche pas de l’énorme histoire derrière ce gladiateur italien. Une histoire qu’il s’est récemment racontée dans une interview intéressante avec notre confrère BJPenn.com. Pour commencer, ses parents étaient dépendants de la drogue quand ils étaient jeunes et il a fini par passer quatre ans dans une famille d’accueil.

Rentrer à la maison est l’un des plus doux souvenirs que j’ai. Ce fut le moment le plus heureux de mon enfance. Mais cela n’a pas duré. Les choses entre eux sont devenues laides. Ils ont commencé à se disputer tous les jours, il y avait constamment de mauvaises ondes, je n’en pouvais plus. Ils ont finalement divorcé quand j’avais 14 ans. Cela m’a beaucoup dérangé. Tout est allé en descente à partir de là«.

La situation familiale l’a poussé à s’écarter du chemin et très vite il a commencé à flirter avec la drogue et la violence.

«J’ai commencé à fumer de l’herbe avec mes amis mais ça a vite empiré. Puis j’ai commencé à voler. À 15 ans, j’ai été arrêté pour la première fois, avec l’un de mes meilleurs amis. Il est décédé quelques années plus tard au Brésil d’une overdose. PJ’ai passé deux ans et trois mois en cure de désintoxication. Cela posait beaucoup de problèmes, alors ils m’ont transféré d’un centre à un autre. Le troisième [centro de rehabilitación] c’était l’enfer. Il y avait aussi des adultes là-bas. Addicts et criminels de toute nature. Je ne pouvais faire confiance à personne.

Il a traversé une étape difficile du centre de réadaptation au centre de réadaptation et il était en prison deux fois. Et bien que les choses se soient améliorées avec le temps ou semblaient s’améliorer, les problèmes n’ont pas disparu.

«Après ma deuxième incarcération, j’ai commencé à travailler dans un restaurant et je voulais être propre une fois pour toutes. Le secret est d’accepter que vous frappiez le fond et que vous ayez trouvé une raison de vous relever.. Je me souviens de m’être enfermé dans ma chambre, de passer des heures, des jours à regarder le plafond. Je ne peux pas oublier le sentiment de vide, j’étais apathique, sans émotion, je me sentais comme une personne morte. C’était horrible. Mais je l’ai fait.

«Je me souviens d’un mec accro à la coke qui voulait se casser la tête et l’a poignardé à la poitrine avec un couteau. J’étais sobre, mais je devais me défendre. Des années auparavant, il aurait appris sa leçon après avoir passé dix jours à l’hôpital pour une chirurgie maxillo-faciale. Je n’avais aucune intention d’y retourner.

À 20 ans, Walter Pugliesi a pris la décision d’échanger des problèmes contre des arts martiaux mixtes.

«Une chose était assez forte pour m’éloigner d’une autre très forte. Maintenant je suis un homme. J’ai récemment eu une maison avec ma copine et son fils de deux ans, Ercole. Le garçon avait besoin d’un père et j’étais plus qu’heureux d’accepter ce rôle. Je vous aime beaucoup tous les deux. Mes parents vont bien maintenant et nous allons bien maintenant; nous avançons. Mes grands-parents m’ont beaucoup aidé à réaliser mon rêve dès le premier jour; ils m’ont appris à aimer.

«Maintenant, j’essaie de me faire un nom, en essayant de gagner le respect non seulement en tant que gars tatoué sur les réseaux sociaux, mais en tant que lutteur professionnel. Grâce à mon équipe MMA Atletica Boxe et à mon entraîneur, García Amadori, chaque jour, je me rapproche de cela. Bien sûr, j’ai commencé ce jeu appelé la vie avec la pire main, mais j’ai choisi comment jouer et maintenant j’ai de meilleures cartes«.

