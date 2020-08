Aleksandar Rakic ​​entrera dans le plus grand combat de sa carrière de MMA à ce jour lorsqu’il affrontera l’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC Anthony Smith demain soir (samedi 29 août 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX en Las Vegas, Nevada.

C’est une opportunité incroyable pour Rakic, 27 ans, alors qu’il fait sa première apparition officielle à l’événement principal sous la bannière de l’UFC. Ce sera une chance pour l’attaquant autrichien de prouver qu’il est l’un des meilleurs prétendants de la division aujourd’hui et un joueur sérieux dans la course au titre de 205 livres récemment annulé.

De plus, Rakic ​​aura l’occasion de rebondir après une défaite par décision partagée contre le vétéran Volkan Oezdemir en décembre dernier. C’était un combat que beaucoup pensaient que Rakic ​​avait gagné, mais il a fini par casser sa séquence de quatre victoires consécutives à l’UFC.

«Tout le monde dans le monde sait que j’ai gagné le combat; vous avez juste besoin de voir les chiffres », a déclaré Rakic ​​à UFC.com.

«Tout le monde sait que j’ai gagné ce combat et même l’UFC sait que j’ai gagné ce combat parce que quelques mois plus tard, j’ai obtenu un nouveau contrat et maintenant ils m’offrent Anthony Smith, un adversaire plus haut placé que Volkan», a-t-il ajouté. « Pour moi, cela me donne le sentiment qu’ils savent qui a gagné ce combat en Corée. »

Avec la division actuellement grande ouverte, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour Rakic ​​de sortir et de gravir les 205 livres à la mode. Il devra vaincre un ancien challenger au titre pour entamer cette ascension difficile, mais le finisseur à élimination directe est plus que prêt à relever le défi, surtout après un camp d’entraînement exténuant.

« Ce combat est le plus gros combat de ma carrière et le combat le plus important pour moi », a déclaré Rakic. «Je n’ai pas été avec ma famille pendant près de deux mois. J’ai traversé l’enfer à Zagreb et il faut que quelqu’un paie pour ça et ça va être Anthony Smith. Je dois faire une déclaration et je ferai une déclaration samedi. »

Rakic, qui n’a jamais combattu quelqu’un d’aussi équilibré que Smith, est surtout connu pour son coup de pied monstrueux à la tête contre Jimi Manuwa il y a un peu plus d’un an (points forts ICI). Bien que le prétendant des poids lourds légers comprenne que « Lionheart » ne sera pas aussi facile à sortir que Manuwa, il espère toujours un arrêt « explosif » à l’UFC Vegas 8.

«Anthony est un gars expérimenté. Il a combattu cinq rounds contre Jon (Jones) et a combattu de nombreux anciens champions – Rashad (Evans), Shogun (Rua) – et c’est un bon adversaire en ce moment pour moi », a expliqué Rakic.

«Il a le cœur de lion, comme son surnom, il est mentalement très fort et il peut prendre une raclée, en plus il peut aussi l’apporter et finir les gens. Mais je suis le gars le plus explosif de la division – c’est pourquoi ils m’appellent « Rocket » – et je vais le montrer samedi soir. «

Que pensez-vous, combattez les fans? Rakic ​​obtient-il l’arrivée et monte dans la division des poids lourds légers ce samedi soir?

Faites le nous savoir!

