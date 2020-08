L’ancien PDG de WWE SmackDown, Eric Bischoff, a été invité à UnSKripted de Sportskeeda avec Chris Featherstone, où il a parlé de nombreuses choses. Bischoff a été interrogé sur les histoires et l’écriture d’aujourd’hui et si elles sont meilleures que celles des années 90 et du début des années 2000.

Il a eu une réponse énergique, où il a développé le problème actuel à la WWE concernant les histoires et comment la WWE peut y remédier.

Pourquoi les histoires de la WWE sont mauvaises en ce moment selon Eric Bischoff

«Les histoires sont nulles en ce moment. Ils puent. Les histoires sont de pire en pire. C’est la seule chose sur laquelle je suis catégorique. Vous regardez ce que la WWE a fait sur SmackDown (at) ThunderDome ce week-end. Un travail si phénoménal du point de vue de la production. «Je savais que la WWE retirerait le concept ThunderDome du parc. Mieux que quiconque, y compris la NBA. Je savais qu’ils le feraient, car ils sont si bons dans ce domaine. Ce à quoi ils ne sont pas doués, c’est la narration fondamentale de base. Ils ne le sont tout simplement pas. Je les aime et j’y ai beaucoup d’amis, que j’aime beaucoup. Cela ne change rien au fait que leur histoire, leur architecture, leur approche des histoires, leur discipline avec les histoires, sont nulles. Jusqu’à ce que quelqu’un vienne et jette un regard honnête sur le récit et la structure du récit et les formules qui sont utilisées, cela va être imprévisible pour toujours.

Il a dit que la WWE jette les choses contre le mur et espère qu’elles restent. Bischoff a également déclaré que le public était là pour regarder la lutte professionnelle, ce que la WWE et la WCW ont démontré dans les années 90.

