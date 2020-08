Erick Rowan révèle comment la famille Wyatt a été créée | Nouvelles de combat

La famille Wyatt a été formée dans NXT avant d’atteindre le casting principal de la WWE. Husky Harris s’est transformé en chef de culte des marais alors que Harper et Rowan le flanquaient de chaque côté. C’était une combinaison gagnante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Maintenant, Bray Wyatt est le seul membre original de la famille Wyatt encore à la WWE. Rowan a été libéré le 15 avril et Harper a été renvoyé avant cela.

En parlant avec Chris Van Vliet, Rowan a révélé comment la WWE a placé ces trois hommes ensemble, ou plus comme s’ils étaient «liés». Il a dit que Wyatt et Harper étaient toujours ensemble d’une manière ou d’une autre, mais leur insertion a créé un trio qui mérite une attention particulière.

«Alors quand tout s’est réuni, Bray et Luke étaient toujours ensemble. Ils avaient filmé des vignettes. Il faisait toujours le truc Viking. Ils m’ont dit que ça n’allait pas marcher pendant cette période, et ce n’est qu’à la semaine d’enregistrement de NXT qu’ils m’ont dit: « Eh bien, d’accord, tu vas être le deuxième enfant. » Nous avions fait des promotions avec eux. Il ne savait pas ce qu’il portait. Je portais un pyjama et je me déplaçais autour d’un masque de cochon, et nous avons juste essayé différentes choses. «