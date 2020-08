Après avoir passé plus de huit ans avec l’UFC dans sa dernière course avec la promotion, l’ancien champion des poids lourds Fabricio Werdum passe à autre chose.

Le Brésilien de 43 ans a terminé son contrat avec la promotion après une victoire au premier tour contre Alexander Gustafsson en juillet. Maintenant, il prépare son avenir avec une nouvelle maison de combat, bien qu’il ait rendu hommage à l’UFC pour la relation qu’ils ont construite pendant près d’une décennie.

« Je suis très reconnaissant », a déclaré Werdum à propos de l’UFC en parlant à MMA Fighting. «De très nombreuses années, j’ai aussi travaillé à la télévision espagnole. L’UFC m’a donné beaucoup de choses, et j’ai beaucoup donné à l’UFC. Nous avons eu une bonne relation. Parfois, nous avons eu quelques problèmes, mais pas très importants.

«Je veux dire à l’UFC, merci pour de très nombreuses années, mais le moment est venu de passer à l’étape suivante. Ma prochaine étape est les superfights. Je veux faire un superfight, et j’ai encore deux ans pour me battre. Je suis très excité de me battre à nouveau. «

Le match en tête de la liste de souhaits de Werdum est un match revanche avec l’ancien champion de PRIDE Fedor Emelianenko, qu’il avait déjà battu en 2010.

Cette nuit-là, Werdum était un gros outsider pour Emelianenko, qui n’avait pas goûté à la défaite depuis 10 ans tout en poursuivant une séquence sans précédent de 28 combats sans défaite. Le combat s’est terminé juste après la marque d’une minute dans le premier tour alors que Werdum a obtenu un étranglement triangulaire. Il a été la première et la seule personne à avoir soumis le légendaire russe.

«J’ai respecté Fedor pendant longtemps», a déclaré Werdum. «Je n’ai jamais dit de mauvaises choses à son sujet, jamais de ma vie. Je le respecte beaucoup. Mais je crois que le match revanche avec lui, c’est de l’histoire du sport. Quand je l’ai battu en 2010, j’ai choqué le monde, et peut-être que j’ai encore choqué le monde.

«Je crois que je l’ai fini au premier tour à nouveau. Je vais le terminer rapidement, car je suis très confiant. Quand j’ai la formation et que mon esprit va bien, j’y vais et c’est ma vie. J’adore me battre. J’adore me battre à chaque fois. Respectez d’abord, mais je crois que je l’ai encore battu au premier tour.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle Werdum a envoyé Emelianenko lors de leur première réunion, une revanche pourrait ne pas offrir autant d’avantages. Mais il ne le voit pas de cette façon.

Au lieu de cela, l’ancien champion de l’UFC se félicite d’un deuxième combat avec Emelianenko parce que le Russe a demandé le match revanche d’une manière si respectueuse qu’il pense qu’il est tout à fait approprié de donner cette opportunité.

Ajoutez à cela, le propre CV de Werdum ne pouvait bénéficier que de deux victoires sur Emelianenko. Cela prouverait que le premier combat n’était pas un hasard.

« Tu sais pourquoi [I’ll fight him again]? Parce qu’il a dit qu’il voulait le match revanche, et j’ai adoré l’idée parce que je vous l’ai dit, le respect des combattants est très important », a déclaré Werdum. «Il n’a jamais dit de mauvaises choses à mon sujet. Il ne parle jamais trop. Il y va juste pour se battre. Mon avis, il est le plus grand du monde.

«Stipe Miocic est le champion aujourd’hui, mais le plus grand de tous les temps est certainement Fedor Emelianenko.»

Le débat sur le meilleur poids lourd du sport s’est à nouveau enflammé, Miocic renforçant sa place dans le livre des records. Avant de battre le double olympien Daniel Cormier pour terminer sa trilogie à 2-1, Miocic a défendu le titre plus de fois que tout autre combattant poids lourd de l’UFC.

Le président de l’UFC, Dana White, a hautement proclamé Miocic le plus grand poids lourd de tous les temps. Emelianenko, cependant, est presque toujours le contraire à cet argument.

Werdum pourrait également se joindre à cette conversation. Il était un champion poids lourd de l’UFC et a remporté des victoires de haut niveau sur des combattants comme Emelianenko, Cain Velasquez et Antonio Rodrigo Nogueira.

Werdum sait que ses réalisations résistent à tout autre poids lourd de l’histoire, mais il préfère entendre ces compliments des fans.

«C’est tellement difficile à dire», a répondu Werdum quand on lui a demandé quel était le plus grand poids lourd de tous les temps. «Avoir juste un combattant dans le monde, champion de jiu-jitsu, champion ADCC, grappling et UFC, c’est moi. Dans le monde, c’est juste un gars qui fait ça et deux fois avec chacun. C’est très bien.

«Mais j’aime quand les fans disent ça. Quand les fans disent que « Werdum est le plus grand poids lourd du monde », j’adore ça à coup sûr. «

Bien sûr, Werdum promet qu’il n’a pas fini d’ajouter à son curriculum vitae, et il est convaincu que ce soit Emelianenko ou quelqu’un d’autre qu’il est plus que capable de battre les meilleurs poids lourds du monde en ce moment.

«Je crois qu’aujourd’hui mon esprit est très jeune, et je crois que je pourrais finir n’importe qui», a déclaré Werdum. «Il suffit de mettre quelqu’un devant moi chez les poids lourds – Jon Jones, Fedor Emelianenko, Brandon Vera, tout le monde – quand j’ai un bon entraînement, je bat n’importe qui, pas de problème. Je crois que. »

Alors qu’un deuxième combat avec Emelianenko est certainement intéressant, Werdum serait également plus qu’heureux de se rendre en Asie pour une revanche différente. Werdum avait déjà terminé le champion poids lourd du ONE Championship Brandon Vera au premier tour de l’UFC. Douze ans plus tard, il est convaincu qu’il pourrait infliger le même type de punition s’ils se réunissaient à nouveau.

«Peut-être, pourquoi ne pas prendre sa ceinture? Dit Werdum. «J’ai encore deux ans pour me battre, c’est sûr. Peut-être trois ou quatre combats par an. C’est mon objectif. Bien sûr, le titre est très important pour moi. Je ne veux pas me battre juste pour me battre. Je veux me battre pour avoir un but. Pour avoir un coup de titre. Pour avoir un titre, j’adore ça. J’adore les ceintures. C’est mon objectif. Superfights et une ceinture et le troisième, un bon argent est important, surtout pour ma famille. C’est le n ° 3. Le premier est de bons combats pour les fans. Le second est un coup de titre et c’est sûr que l’argent est bon aussi. »

Pour l’instant, Werdum laisse la négociation à son manager Ali Abdelaziz, mais il est convaincu qu’un accord sera conclu relativement bientôt afin qu’il puisse se remettre au travail avant la fin de l’année.

«J’attends juste que mon manager dise quelque chose à ce sujet», a-t-il déclaré. «Octobre, peut-être novembre. Je veux me battre trois ou peut-être quatre fois par an. C’est mon grand objectif. »