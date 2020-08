Il lui a fallu deux tentatives et deux victoires par élimination directe, mais Deiveson Figueiredo a enfin le titre de poids mouche UFC enroulé autour de sa taille. Une division qui a souffert de crises existentielles régulières semble maintenant avoir un nouveau champion dominant qui sera difficile à éliminer. En fait, la plus grande menace dans la division des 125 livres à l’heure actuelle est la possibilité que Figueiredo s’ennuie et demande de passer au poids coq.

Mais pour le moment, «Figgy» reste en poids mouche pour se défendre contre l’ancien champion des poids coq Cody Garbrandt à l’UFC 255 le 21 novembre. « No Love » monte son CV à 135 à droite dans un combat pour le titre des poids mouches dans son premier combat à ce poids. C’était un combat que Deiveson a initialement refusé, mais heureusement, l’UFC était prêt à poney un peu plus de real brésilien pour apaiser leur nouveau champion. Cela ne veut pas dire que Deiveson est satisfait de l’arrivée de Garbrandt.

«Je ne pensais pas que c’était bon pour [Cody] pour couper la ligne, mais l’UFC appelle les tirs », a déclaré Figueiredo à AG Fight. «Nous travaillons pour eux et nous devons accepter qui ils veulent que nous combattions afin que nous puissions faire un spectacle pour les fans. Il y a eu une négociation entre eux et mon manager, Wallid Ismail. Il a parlé à l’UFC pour que je puisse avoir une plus grande bourse contre Garbrandt. Nous avons un chiffre correct. Maintenant, je m’entraîne dur pour montrer qu’il ne faut pas couper la ligne pour atteindre la ceinture en poids mouche. «

En ce qui concerne « Deus Da Guerra », le plan a déjà été révélé et il sait exactement sur quoi il se concentrera dans leur combat.

«Son menton, sa tête. Ce sont des endroits fragiles. Je l’ai vu prendre des photos et se faire bercer. Ce sont deux points faibles à exploiter. S’il vient vers moi, tu ferais mieux de croire qu’un bonus arrivera. Ce sera un combat insensé. Je ne reviens pas. Je me sens plus équilibré. Il a la boxe et la lutte. J’ai ma boxe, mes combats de marajoara et jiu-jitsu pour le soumettre s’il fait une erreur.

Et ne pensez pas que Figueiredo a détourné les yeux de la ceinture des poids coq, actuellement détenue par Petr Yan.

«Je veux vraiment pouvoir monter pour obtenir la ceinture», dit-il. «Je pense que battre [Garbrandt], faisant encore trois, quatre combats de poids mouche, nous demanderons un combat dans une classe de poids. Un super combat. Je veux monter, mais sans abandonner ma division. Je veux y rester, défendre mon titre et être un champion dominant dans la division poids mouche.

C’est agréable d’entendre Figueiredo déclarer son désir d’éponger sa propre division avant de se tourner vers les poids coq. Alors que le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les 125ers sont là pour rester, cela n’aiderait certainement pas si ses champions continuent d’abandonner la classe de poids pour des combats plus importants.