Frankie Edgar, prétendant aux poids coq de l’UFC, a expliqué pourquoi un affrontement contre sa compagne légende du sport Dominick Cruz l’intéresse.

À 38 ans, Edgar a fait l’impensable lors de ses débuts en poids coq en réussissant à surmonter les obstacles contre lui et à vaincre le grand favori Pedro Munhoz par décision partagée dans un combat très fin. Edgar est devenu le 11e combattant de l’histoire moderne de l’UFC à remporter un combat dans trois catégories de poids différentes, et la victoire sur Munhoz a propulsé Edgar à la cinquième place de la division des poids coq empilés de l’UFC dès le départ.

La question pour Edgar maintenant est de savoir qui se bat ensuite? Avec la cinquième place de la division, il semble qu’Edgar fait partie du mélange de titres, mais quand vous regardez de plus près, il est un peu plus loin derrière le reste du peloton des meilleurs prétendants à 135 livres. Le champion poids coq de l’UFC Petr Yan devrait combattre Aljamain Sterling ensuite, tandis que Marlon Moraes affrontera Cory Sandhagen. Cody Garbrandt, quant à lui, passe au poids mouche, laissant Edgar seul parmi les cinq premiers poids coq sans tracé clair pour son prochain combat. Entre Cruz.

Une autre légende du spot, Cruz a en fait appelé le combat d’Edgar contre Munhoz, donc il sait de première main à quel point Edgar était impressionnant à ses débuts en poids coq. Edgar sait que Cruz est l’un des meilleurs à le faire et par respect, il est intéressé à le combattre. S’adressant à Bruce Buffer sur le podcast «It’s Time», Edgar a déclaré qu’il voulait combattre Cruz.

«Un autre gars qui est aussi un peu plus âgé et une légende lui-même est Dominick Cruz. Beaucoup de gens en parlent, donc je suis vraiment intéressé. Le titre est évidemment mon objectif principal, là où ma vue est, mais il n’est pas nécessaire que ce soit tout de suite, et je suis également prêt à combattre certains de ces combats hérités », a déclaré Edgar (via BloodyElbow.com).

L’ancien champion des poids légers de l’UFC Edgar voit un combat contre Cruz comme un match d’échecs potentiel contre une autre légende, et c’est le genre de combat qui l’intéresse en ce moment, même en sachant que l’ancien champion des poids coq Cruz serait un match délicat.

«Je ne sais pas, ce serait difficile. Vous le poursuivez, il est vraiment bon dans ce domaine, et vous ne voulez pas qu’il vous poursuive non plus. Alors je pense que tu dois mélanger les choses et essayer un petit jeu du chat et de la souris avec lui », a déclaré Edgar.

Aimeriez-vous voir Frankie Edgar combattre Dominick Cruz?