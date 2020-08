Frankie Edgar | Image: Chris Unger / UFC / .

Frankie Edgar (24–8–1) a battu Pedro Munhoz (18–5) par décision partagée à l’UFC Vegas 7 pour revenir sur la piste gagnante après deux défaites consécutives précédentes et entrer dans les poids coq de la meilleure façon possible.

Mais malgré ce triomphe important pour « The Answer », beaucoup le critiquent pour sa performance. Il y a ceux qui l’appellent «vieux» et «lent». Et le combattant vétéran voulait répondre de cette façon (via BJPenn.com):

«C’est bien d’être du côté des gagnants. C’était un combat difficile. Pedro est un étalon. J’ai entendu beaucoup de fils de pute dire que je suis vieux et que je suis lent. Je leur ai définitivement prouvé qu’ils avaient tort. J’ai encore de l’essence dans mon réservoir et je vais continuer mon aventure chez les poids coq.

Munhoz est numéro cinq chez les poids coq. Cette victoire pourrait me mettre dans cette situation. Dans trois catégories de poids, je montre que je peux rivaliser avec les meilleurs. A 38 ans, je ne veux rien savoir de personne. Je pense que le ciel est la limite pour moi. Je n’avais pas l’air lent. Pedro est un chien formidable et le battre fait de moi un chien formidable. Nous sommes de retour! ».

Frankie Edgar contre Pedro Munhoz | Image: Chris Unger / Zuffa LLC