L’ancien prétendant au titre de l’UFC, Glover Teixeira, a été testé positif au COVID-19 et son prochain combat contre Thiago Santos n’aura plus lieu le 12 septembre.

La confrontation très attendue devrait être déplacée sur la carte à venir le 3 octobre à la place, où Teixeira et Santos s’affronteront dans le cadre du même événement mettant en vedette Holly Holm face à Irene Aldana.

Des sources proches de la situation ont confirmé la nouvelle à MMA Fighting jeudi à la suite d’un premier rapport de Combate.

Avec Santos vs Teixeira retardé, on ne sait pas quel combat occupera le créneau de l’événement principal le 12 septembre. Le co-événement principal comprend actuellement un combat de poids de paille entre Michelle Waterson et Angela Hill.

Après une séquence de quatre victoires consécutives, Teixeira cherche à revenir dans la course au titre après avoir battu Anthony Smith lors de sa dernière performance. Le Brésilien de 40 ans est un pilier du classement des 10 premiers dans la division des 205 livres depuis plusieurs années, mais sa récente course l’a ramené près du sommet de la catégorie de poids.

Malheureusement, un test positif au COVID-19 retardera le retour de Teixeira, mais il semble qu’il aura toujours l’opportunité d’affronter Santos à une date ultérieure.

Santos fera sa première apparition à l’UFC depuis 2019 quand il a perdu une décision partagée contre Jon Jones. Une blessure au genou subie lors du combat a forcé Santos à subir une opération chirurgicale et après une longue convalescence, il devait revenir pour la première fois en plus d’un an.

Maintenant, Santos devra attendre le 3 octobre pour affronter Teixeira avec la date du combat une semaine après qu’un nouveau champion des poids lourds légers sera couronné à l’UFC 253 lorsque Dominick Reyes affrontera Jan Blachowicz.