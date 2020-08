Le président de l’UFC, Dana White, a de nouveau apporté son soutien politique au président Donald Trump avant les élections de 2020 en novembre.

Dans un discours préenregistré de cinq minutes et demie jeudi dans le cadre de la dernière nuit de la Convention nationale républicaine, White a fait l’éloge du style de leadership de Trump, en particulier pendant la pandémie COVID-19; a critiqué ceux qui réclamaient une réforme de la police à la suite d’incidents continus de fusillades policières impliquant des personnes de couleur; et a vanté l’UFC pour avoir été le premier à revenir aux événements sportifs en direct après des fermetures à l’échelle nationale.

White a déclaré qu’il était « extrêmement important de réélire le président Trump », mais a également déclaré que la pandémie de coronavirus signifie que les votes au-delà de la course présidentielle sont également importants – vraisemblablement si ces votes s’alignent sur le parti républicain de Trump.

«Beaucoup d’entre vous savent qui je suis, ce que je fais et que je suis ami avec le président. J’ai pris la parole lors de cette convention il y a quatre ans, et je suis de retour parce que je crois que nous avons plus que jamais besoin du leadership du président Trump », a déclaré White pour ouvrir son discours.

White a ensuite vanté l’économie d’avant la pandémie et les chiffres du chômage avant de prendre quelques clichés voilés sur les manifestations qui se déroulent dans tout le pays à la suite du meurtre de George Floyd à la fin mai. Beaucoup d’entre eux se sont transformés en émeutes et en une escalade continue de la force des forces de l’ordre contre les manifestants.

«Avant la pandémie… nous n’étions pas confrontés à la destruction anarchique qui se produit actuellement dans quelques-unes de nos grandes villes», a déclaré White. «Je suis époustouflé par la rapidité avec laquelle certains dirigeants de ce pays ont oublié le rôle essentiel que jouent les premiers intervenants dans notre société. Les services de police et d’autres services d’application de la loi, et même certains services d’incendie, ont été confrontés à l’opposition de nombreux habitants de ce pays. Mais ce sont toujours les personnes à qui on demande d’intervenir lorsque les choses vont mal et se mettent en danger. Cela a certainement été le cas pendant cette pandémie en cours.

«Allez, Amérique: le report de ces positions vitales n’est pas la solution. Les premiers intervenants ont toujours pris soin de nous. Et maintenant, plus que jamais, nous devons prendre soin d’eux.

White est passé à la pandémie COVID-19 elle-même et à son rôle dans le cadre d’un groupe de travail de chefs d’entreprise choisis par Trump pour aider à sortir le pays de la récession économique causée par les fermetures dans le but de maîtriser le virus.

Depuis le moment où White a été choisi pour faire partie du panel, la majeure partie du pays a rouvert ses portes – toujours, cependant, avec de nombreuses restrictions. Les États-Unis approchent de 6 millions de cas vérifiés de coronavirus et cette semaine en ont passé 181000 décès. Certaines estimations placent le nombre réel de cas beaucoup plus élevé, mais à un total qui ne sera peut-être jamais connu parce que les gens en ont eu, mais n’ont pas été testés, et se sont rétablis.

« Parlons de COVID, et soyons très honnêtes à ce sujet », a déclaré White. «Personne et aucun endroit n’auraient pu anticiper les défis que le COVID apporterait. Mais le président Trump a affronté tous ces obstacles de front. Il a immédiatement mis en place des mesures de protection, et il a contacté les meilleures et les plus brillantes entreprises américaines de premier plan dans tous les secteurs pour discuter de ce que lui et son administration pourraient faire pour remettre l’économie en marche en toute sécurité.

White a déclaré que faire partie du groupe de travail lui avait permis de voir à propos de Trump que «sa priorité absolue était toujours la santé et la sécurité de tout le monde dans notre pays – pas seulement les républicains, pas seulement les partisans, mais chaque Américain. Et en laissant le sport et le divertissement reprendre, cela a ramené «un sentiment de normalité dans la vie des gens».

L’amitié de White avec Trump remonte à ses débuts à la tête de l’UFC, lorsque le MMA était encore en marge du monde du sport grand public et menait une bataille difficile pour essayer de se réglementer. Trump a ouvert son ancienne propriété du casino Taj Mahal à Atlantic City, New Jersey, pour trois événements UFC en 2000 et 2001.

White a dit pendant des années que Trump était fidèle à lui et à l’UFC à l’époque, et il lui rendra toujours cette loyauté.

« Ne vous y trompez pas, nous avons encore un long chemin à parcourir », a déclaré White. «Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un leader doté des attributs uniques du président Trump à ce moment critique. Je l’ai déjà dit, et je le répète: c’est l’un des êtres humains les plus fidèles que j’ai jamais rencontrés. L’homme a une énergie imparable – personne, et je veux dire personne, ne va pas surpasser ce gars. Mais surtout, il aime vraiment et croit en notre pays. Il croit aux gens de ce pays.

«… Alors que nous avons certainement connu une tonne de négativité en 2020, la mentalité du président Trump est de travailler sans relâche pour trouver des solutions aux problèmes et aider à restaurer l’Amérique. Il l’a fait une fois, et je vous le dis tout de suite, il le fera à nouveau. Et rappelez-vous: le président Trump est peut-être le seul président des temps modernes à avoir réellement fait tout ce qu’il a dit qu’il ferait pendant sa campagne.

«… Mesdames et Messieurs, réélisons le président Trump, découvrons quels sont les problèmes et continuons à trouver des solutions à ces problèmes, puis mettons-nous au travail.»