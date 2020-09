Ajoutez Vitor Belfort à la liste des combattants intéressés par le retour de Brock Lesnar au MMA.

La nouvelle a éclaté que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC et superstar de la WWE est devenu un agent libre après avoir conclu son contrat avec la WWE, suscitant l’intérêt du monde des arts martiaux. Alors que Jon Jones a exprimé son intérêt à avoir Lesnar comme premier défi chez les poids lourds, Vitor Belfort a également jeté son nom dans le chapeau.

S’adressant à Submission Radio plus tôt cette semaine, Belfort a déclaré qu’il serait «prêt à aller» contre Lesnar dans 4 à 8 semaines. «The Phenom», qui a également détenu une ceinture UFC dans le passé, est actuellement sous contrat avec ONE Championship et devrait affronter Alain Ngalani dans un concours de poids lourds.

«Brock Lesnar, je pense que vous êtes un fraudeur. Mais je vais vous donner une chance », a déclaré Belfort. «Je pense que vous êtes une fraude. Si vous voulez vraiment vous battre avec moi, allons-y mains nues, moi et vous. On met les gants, on va au combat, tu sais? Je sais que vous êtes un homme très dur. J’ai entendu dire que vous étiez un lutteur, mais je vais vous combattre, mec. Je vais vous combattre n’importe quel jour, n’importe quand, et je pense que c’est un combat légendaire ici. Mais je pense que c’est une fraude en MMA. «

Belfort estime qu’un affrontement avec le lutteur professionnel signifierait une grosse affaire pour lui et pour ONE, mais explique pourquoi il appelle le joueur de 43 ans une «fraude».

«(Il est) une fraude parce qu’il n’a jamais ouvert la voie, mec», a déclaré Belfort. «Il n’a jamais combattu le MMA. Il est allé là-bas et il a eu une chance. Il s’est battu pour la ceinture après un combat. Écoute, je dis ça à tout le monde, tu m’écoutes très clairement, le seul sport au monde, le seul sport au monde où tu peux venir de n’importe quel autre sport, c’est le MMA. Un combattant MMA ne peut jamais passer au football. Ils ne peuvent jamais traverser. Michael Jordan a tenté de passer du baseball et il n’a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que vous avez un processus pour le faire. Alors, c’est ce que c’est.

«Nous devons comprendre que le MMA, un sport de combat. Même les YouTubers peuvent se battre. Même si vous êtes un joueur de hockey, vous pouvez venir vous battre dans ces règles. C’est pourquoi c’est bien, mec, c’est ce qui rend le MMA si possible. Vous n’avez pas besoin d’avoir une carrière, vous pouvez faire carrière et vous pouvez devenir un personnage et les gens peuvent vous aimer et vous acheter. Regardez ce que Kimbo Slice a fait. Et certains réussissent. J’enlève mon chapeau au gangster, (Jorge) Masvidal. Parce qu’il a vraiment payé son chemin, mec. Les gens ne réalisent pas que ce type a payé sa place. Il le mérite.

«Donc, je respecte les combattants qui ont vraiment payé leur chemin. Ils méritent d’être à l’honneur. Mais, vous savez, je comprends qu’il peut être sous les projecteurs de la WWE. Alors, c’est ce que je veux dire. Une fraude pour MMA est la suivante. Il ne le mérite pas, mais il vend, mec. Allons-y Brock. Je vais mettre la main sur vous. Ce serait bien. Je vais le rendre rose. «

Lesnar ne s’est pas battu sous les règles du MMA depuis juillet 2016, lorsqu’il a remporté une victoire par décision sur Mark Hunt à son retour de la WWE. La victoire de Lesnar a ensuite été annulée en un non-concours après avoir sauté pour des substances interdites.

Lesnar n’a pas remporté de match de MMA depuis une soumission contre Shane Carwin en juillet 2010, perdant sa ceinture UFC contre Cain Velasquez trois mois plus tard, puis subissant une défaite technique au premier tour contre Alistair Overeem en décembre 2011.

Belfort s’est séparé de l’UFC après une défaite à élimination directe au deuxième tour contre Lyoto Machida en mai 2018, signant un accord avec ONE Championship près d’un an plus tard. « The Phenom » n’a pas participé à un combat de poids lourds depuis une perte de décision en 2006 contre Overeem à Strikeforce.

« Mais, vous savez, (Lesnar) vient de la WWE, il sait vendre, mais pour le MMA, il n’aime pas être touché », a déclaré Belfort. «Et je vous le dis, je peux le frapper assez fort… Vous êtes un grand homme, je vous ai. Je suis prêt à combattre de grands hommes, mec. Je n’ai pas peur. Le roi de la jungle est le lion, pas l’éléphant. Alors, Brock Lesnar, tu es juste dans ma ruelle, mon ami. «