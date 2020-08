Si l’agent libre Michael Chandler décide de revenir à Bellator, il semble que son ancien rival Brent Primus soit prêt à lui donner un accueil moins que chaleureux.

Primus est apparu dans un épisode récent de What the Heck et a répondu à plusieurs questions sur son rival de longue date, y compris où il pense que Chandler pourrait se retrouver ensuite. L’histoire entre les deux remonte à juin 2017, lorsque Primus a remporté le titre des poids légers Bellator via TKO en raison d’une blessure à la jambe de Chandler. Dix-huit mois plus tard, Chandler a récupéré la ceinture avec une victoire par décision unanime au Bellator 212.

Lors de son combat le plus récent, Chandler a terminé l’ancien champion de l’UFC Benson Henderson dans ce qui était le dernier combat du contrat actuel de Chandler. Primus prêtait une attention particulière au combat, ainsi qu’à la possibilité que Chandler puisse passer à une autre promotion. Primus s’attend à ce que cette promotion soit ONE Championship, et si ce n’est pas là que Chandler va, il restera avec la promotion qu’il a appelée chez lui au cours des 10 dernières années.

« Honnêtement, je ne le vois pas aller à l’UFC », a déclaré Primus. «Je vois peut-être UN, mais je veux qu’il reste. Je veux qu’il reste dans les parages et je veux ce troisième combat. Je sais que j’aurais pu faire mieux lors de notre deuxième combat, et je me suis toujours suicidé. Mais oui, je veux bien sûr ce combat de trilogie.

Ce n’est pas seulement la possibilité d’un combat en trilogie que Primus considère comme une raison pour laquelle Chandler reste. Au contraire, il pense que Chandler aura des problèmes avec l’USADA, le partenaire officiel de dépistage de drogues de l’UFC, et qu’il devrait apporter des changements qui pourraient potentiellement nuire à ses performances à l’intérieur de l’octogone.

« Je pense honnêtement qu’il ne veut tout simplement pas jouer avec l’USADA », a déclaré Primus. «Je ne vais pas dire:« Oh, je pense qu’il est sous stéroïdes », mais je ne douterais vraiment pas qu’il le soit. Je ne pense pas qu’il veuille traiter avec l’USADA. S’il va à l’UFC, alors il devra absolument être hétéro et ne pas prendre d’EPO ou quoi que ce soit de la merde sur laquelle les gens pensent qu’il est. Sa performance chutera comme un fou s’il se rend à l’UFC et qu’il ne prend pas ce qu’il prend normalement à Bellator. Donc je ne le vois pas faire ça.

«Je pense qu’il est en quelque sorte à la fin de sa carrière et je ne pense pas qu’il veuille sortir de ce qu’il prend ou prendre une chance, ou peut-être pas, juste tenter de se faire défoncer à l’UFC. Je pense qu’il va rester avec Bellator ou ONE, mais nous verrons. «

Chandler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais l’ancien champion a déjà abordé de front les accusations de stéroïdes. Le champion actuel des poids légers Patricio Freire a également affirmé que Chandler prenait des médicaments améliorant la performance, tout comme d’innombrables étrangers sur Internet qui ne croient pas qu’il passe le test de la vue.

«Il y a aussi une tonne de gens là-bas qui, chaque fois que cela pose la question, ‘Qui Michael Chandler devrait-il combattre en premier à l’UFC?’ apparition récente sur What the Heck. «Il y a donc une tonne de gens qui pensent que je ne suis pas propre, ils pensent que je consomme de la drogue, ils pensent que j’utilise des DEP. Ils pensent que je ne passerais pas l’USADA. C’est presque comme si je voulais simplement signer avec l’UFC pour pouvoir faire taire ces gens. Je veux que les gens voient, je veux que l’objectif dans lequel ils regardent l’esprit humain soit optimisé. Se rendre compte que le corps humain, l’esprit humain, la condition humaine ont été créés pour bien plus que ce que nous lui attribuons. Et je n’ai rien fait d’autre que d’abattre ce corps et de le reconstruire au cours des 20 dernières années.

«Donc, quand vous avez ‘Joe’, qui travaille un 9 à 5 et il négocie des actions et il va au gymnase deux fois par semaine et il n’aime pas ses gains dans la salle de gym alors il m’accuse d’utiliser des stéroïdes, vous ne pouvez pas comparer les deux, Joe. Vous vous entraînez deux fois par semaine. Je m’entraîne 26 fois par semaine. Je m’entraîne deux, trois fois par jour, six jours par semaine et je le fais depuis deux décennies. C’est une de ces choses où c’est comique et c’est aussi excitant parce que si j’ai signé avec l’UFC, six mois, un an, deux ans dans le pool d’essais de l’USADA, les gens seront enfin comme. «Dang man, ce mec était propre tout ce temps. Peut-être suis-je capable d’accomplir un peu plus que je ne l’aurais cru. »

Pressé sur la question, Primus a doublé ses accusations.

« Je pense juste qu’il y a de très bonnes chances qu’il le soit, c’est sûr », a déclaré Primus. «Je sais que j’ai entendu Patricio et certains de ces gars dire qu’il l’est et d’autres personnes. Si je devais mettre de l’argent là-dessus, je mettrais certainement de l’argent sur le fait qu’il a fini ce qu’il n’est pas, bien sûr. … Je ne pense pas qu’il veuille traiter avec l’USADA, je vais juste le dire. »

Primus n’abandonne pas une trilogie Chandler, même si l’original de Bellator s’écarte de la promotion. Il y a toujours du mauvais sang entre les deux (Primus se réfère à plusieurs reprises à Chandler comme un «sh * thead»), ce qui, selon Primus, n’a commencé qu’après avoir remporté leur premier combat et Chandler ne lui a accordé aucun crédit pour avoir influencé l’issue du combat, appelant essentiellement La victoire de Primus est un coup de chance.

Plus tard, Primus envisage un scénario dans lequel lui et Chandler sont aux dernières étapes de leur carrière et quelqu’un leur donne la possibilité de régler le compte; sinon, avec deux combats à gauche sur son contrat, Primus se voit également peut-être pourchasser Chandler dans une autre organisation.

«Je me vois combattre au début de la quarantaine, ou de la quarantaine ou autre, et nous pourrions simplement être à la retraite et sortir si quelqu’un offrait un tas d’argent et nous avons ce combat de trilogie un jour», a déclaré Primus. «Je ne sais pas, mais c’est un petit monde. Je pense que cela pourrait arriver et je pense que cela ne pourrait pas. S’il va quelque part, je pourrais peut-être le suivre et le poursuivre. Je ne sais pas, nous verrons. »

Dans l’état actuel des choses, Primus est au cœur de l’image du titre léger du Bellator avec des victoires de soumission au premier tour lors de ses deux derniers combats. Il cherche un pas en avant en compétition et espère se battre avec Henderson ou si l’image du titre des poids légers secoue d’une certaine façon, peut-être la chance de devenir deux fois champion.

Actuellement, la ceinture légère Bellator est tenue par Patricio Pitbull; Cependant, Pitbull détient également la ceinture des poids plumes et est actuellement prévu de défendre ce titre contre Pedro Carvalho à un moment donné dans le futur. Cela laisse les poids légers sans champion à chasser, mais Primus a appris que Patricio pourrait renoncer au titre pour donner une chance à son frère Patricky, un scénario dans lequel Primus se voit parfaitement s’intégrer.

« J’ai entendu Patricio dire qu’il renoncerait s’ils donnent un coup de feu à son frère », a déclaré Primus. «Je suis cool avec ça. Patricky Pitbull et moi devrions nous battre pour la ceinture vacante, cela me semble bien. J’adorerais prendre ce combat et c’est un autre gars que j’étais censé combattre il y a longtemps en Italie.

«Il a été à Bellator – Il fait partie de ces gars qui quand je pense à Bellator, je pense à lui. Ce serait plutôt cool de le combattre. Cela me semble bien, faisons-le. Parler à Scott Coker et Patricio donnait l’impression qu’il était en panne, alors abandonnez-le et Patricky et moi nous battrons pour cela.