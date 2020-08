Anthony «Lionheart» Smith avait sans doute le meilleur 2018 de tous les combattants de l’UFC, passant de 185 livres à la suite d’une défaite dans le combat de la nuit contre Thiago Santos pour se déchirer à 205 qui lui a permis de gagner trois combats impressionnants d’affilée. Il a rebondi après une performance décevante contre Jon Jones en 2019 pour vaincre Alexander Gustafsson, mais maintenant 2020 le place sur un dérapage de deux combats après une défaite par décision déséquilibrée contre Aleksandar Rakic ​​à l’UFC Vegas 8 (regardez les faits saillants ici).

Ces deux pertes sont survenues de la même manière, ses adversaires le surclassant et le plaquant sur le tapis où il a travaillé. Le travail qu’il a obtenu entre les mains de Glover Teixeira était si mauvais qu’il a déclenché une tempête de controverse sur le refus de son coin de jeter l’éponge pour lui. Pas génial.

C’est un sentiment avec lequel Smith semble être d’accord, et il ne sait pas quoi faire d’autre que l’espoir que l’UFC ouvre une division de 195 livres. Ouais, ne retiens pas ton souffle.

« Je n’ai jamais été l’un des gars qui se languissent et réclament plus de catégories de poids, mais dans ces derniers combats, c’est un peu là que mon cerveau va », a déclaré Smith dans une interview sur l’émission post-combat ESPN + ( via MMA Junkie).

«Je suis trop gros pour 185, et tu commences à entrer dans ces gars plus gros, plus forts, plus grands et plus longs. Ils sont tellement forts. … Je pense que j’ai de grandes décisions à prendre dans ma carrière et à déterminer où nous allons à partir d’ici. C’est très frustrant de perdre contre un gars que vous pensez pouvoir battre. »

«Au premier tour, je suis resté à l’écart des coups de pied au début, ce qui était évidemment stupide maintenant. Il vient de battre sur ma jambe de tête, puis nous nous sommes lancés dans des échanges de corps à corps et de lutte, dans lesquels je me sentais bien, mais il était tellement fort. Il est si grand », a déclaré Smith. «… Il était si serré au sommet que je ne pouvais pas faire de place. Je suppose que ce que je veux dire le plus, c’est qu’il est tellement grand et si fort. «

« Je ne sais pas. (Cent quatre-vingt-cinq livres) est encore très difficile », a déclaré Smith. «C’est un changement total de style de vie, et cela toute l’année. Ce n’est pas comme une de ces choses où je peux entrer dans le camp et changer mon alimentation et réduire ma consommation. C’est un changement de style de vie complet. Je suppose que c’est l’une des options. Je suppose que l’autre option est de prendre un peu de temps et de grossir. Je ne sais pas. J’ai des choses à décider. »