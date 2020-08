Si j’étais bon avec Adobe After Effects, j’aurais déjà inséré Israel Adesanya et Paulo Costa dans la vidéo « Beat It » de Michael Jackson, mais mes « talents » (de toux) sont limités aux boucles de biceps et aux gros titres de merde, alors utilisez plutôt votre imagination .

Il s’avère qu’Adesanya, qui met son titre des poids moyens (et son record invaincu) en jeu le 26 septembre à Abu Dhabi, amènera son «gang» avec lui pour la semaine de combat UFC 253, juste au cas où Costa déciderait de le sauter dans un parking garage ou couloir de l’hôtel.

«Si nous nous rencontrons, je me fiche de savoir s’il veut se jeter, nous pouvons le jeter. J’ai tout mon équipage avec moi. J’aurai le gang avec moi », a déclaré Adesanya à Submission Radio. «Alors, s’il veut essayer quelque chose de stupide avec des lunettes blanches et un putain de roi qui grince des dents, apportez-le. Mon gang contre votre gang. Mais je préfère lui cogner le cul dans la cage. Alors, il vaut mieux ne pas essayer quelque chose de stupide.

Bien qu’une altercation avant le combat ne se produise probablement pas lorsque les caméras sont éteintes, je ne voudrais pas être l’employé de l’UFC chargé de maintenir la paix lors de la journée des médias, qui a su se dissoudre dans des bagarres totales lors de combats. devenir personnel (comme celui-ci).

Il ne fait aucun doute qu’une sécurité supplémentaire sera à portée de main de toute façon, mais ce sont des combats comme Adesanya contre Costa qui me font désirer les jours où les événements UFC se déroulaient devant une foule en direct. Je suppose que nous devrons nous contenter de Joe Rogan hurlant OHHHHH! toutes les 30 secondes.