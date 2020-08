Le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, n’est pas convaincu que Paulo Costa se battra sans drogue lorsque le duo se rencontrera à l’UFC 253, et a même appelé le Brésilien en face avant leur apparition conjointe sur le SportsCenter d’ESPN.

S’adressant à Submission Radio, Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) a révélé ses commentaires à Costa (13-0 MMA, 5-0 UFC) avant que la paire ne soit diffusée pour leur interview sur écran partagé pour promouvoir leur titre des poids moyens combat le 26 septembre.

«Même avant le début de l’entretien, quand je l’ai vu pour la première fois, je lui ai posé quelques questions auxquelles il ne pouvait pas vraiment me donner une réponse claire», a déclaré Adesanaya. «La dernière fois qu’il a été testé? … Il ne pouvait pas me donner une réponse claire, pour le dire ainsi.

«Deux fois au cours des trois dernières semaines, j’ai été testé – la nuit, parce qu’ils ont essayé de me prendre au dépourvu. C’était donc la première fois qu’ils me testaient la nuit. Alors, où est ton T-shirt? J’ai été testé plus de 30 fois, mais où est ton t-shirt? »

Adesanya a laissé entendre que Costa n’aurait peut-être pas été soumis au même niveau de tests au Brésil qu’il a été confronté en Nouvelle-Zélande, mais bien qu’il ne soit pas convaincu que son adversaire ait fait face au même niveau de dépistage antidopage, le Kiwi dit qu’il est ravi de le faire. mettre un terme à l’élan du Brésilien à l’intérieur de la cage.

«Je viens de Lagos City, au Nigeria. Je sais ce que c’est dans certains pays où l’argent parle – où si vous flashez votre arme, les gens agissent d’une certaine manière », a-t-il déclaré. «Je sais ce que c’est. Vous avez entendu des histoires sur le Brésil avec des gens qui courent dans des gymnases pour tester des gens, puis ils ne respectent pas certaines choses. Je sais juste à quoi ça ressemble.

«Mais ça ne me dérange pas. J’aime simplement en parler parce que je veux que ce soit connu, parce que j’ai dit: je vais le faire éclater avant que l’USADA le fasse apparaître. Alors je vais le battre. Et puis, quand il sera sauté par l’USADA sur toute la ligne, je me dirai: «Ouais, j’ai encore sifflé même quand il était sous stéroïdes.» Cela ferait une belle histoire. »