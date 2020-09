Crédit d’image: UFC.com

Jalin Turner pense que l’UFC veut le pousser dans le classement des poids légers et est prêt à être à la hauteur du battage médiatique.

Turner a fait ses débuts à l’UFC à court préavis dans une catégorie de poids à l’UFC 229 et a subi une perte par élimination directe contre Vicente Luque. Il a ensuite remporté sa première victoire à l’UFC par TKO contre Callan Potter, mais il n’a pas pu en tirer parti car il a subi une défaite contre Matt Frevola lors de son prochain combat. En février, il est revenu dans la colonne des victoires avec une victoire de TKO sur Joshua Culibao.

Maintenant, à l’UFC Vegas 9 contre Thiago Moises, Turner est prêt à entamer une séquence de victoires à l’intérieur de l’Octogone.

«Je ne l’ai dit à personne mais je le surveille depuis qu’il est champion RFA. Je voulais vraiment me battre contre lui parce que je voulais le titre RFA », a déclaré Turner à BJPENN.com. «J’ai gardé mon œil dessus. C’est un grand combat pour moi, je viens de dire à l’UFC que je suis prêt et ils m’ont donné et je suis excité. Je suis confiant.

«Ce sera un gros combat pour moi», a-t-il poursuivi. «L’UFC a beaucoup d’attentes pour moi et je dois commencer à être à la hauteur du battage médiatique.»

En entrant dans le combat, Turner est l’opprimé des paris, mais il l’accepte. Pour lui, il préfère être l’opprimé pour pouvoir gagner de l’argent à ses amis et à sa famille alors qu’il s’attend à éliminer Moises.

«Je vois ce combat se dérouler exactement comme le premier tour s’est déroulé lorsqu’il a combattu Michael Johnson si son menton tient le coup. Sinon, je vais l’assommer. Il sera pris à part sur les pieds et il n’est pas un meilleur lutteur que Frevola donc il ne me fera pas tomber », a expliqué Turner. «Thiago a un bon jiu-jitsu mais je ne suis pas inquiet à ce sujet. J’espère le finir. Je vois beaucoup de trous dans son jeu et j’ai hâte de les exploiter. Même d’autres personnes les ont déjà exploitées, mais je serai celui qui l’achèvera.

Si Jalin Turner obtient sa main levée par KO, il pense qu’il pourrait obtenir un adversaire classé. Pourtant, pour lui, la plus grande priorité est simplement de rester actif et de construire une séquence de victoires.

«Je serais tout pour un gars classé. Je suis prêt à commencer à me frayer un chemin dans le classement. Je veux encore deux combats cette année », a-t-il conclu. «Je veux octobre ou novembre et si tout se passe bien, j’y retournerai en décembre.»

Pensez-vous que Jalin Turner pourra mettre KO Thiago Moises?