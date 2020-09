Daniel Cormier raccroche définitivement ses gants.

L’ancien champion de deux divisions a officiellement annoncé sa retraite lundi, trois semaines après sa deuxième défaite contre Stipe Miocic à l’UFC 252. Cormier a confirmé la nouvelle lors de son émission sur ESPN.

« Je ne vais plus me battre », a déclaré Cormier. «Je parlais à Joe Rogan après le combat, et je lui ai dit que mon intérêt était de me battre pour les championnats, et je ne peux pas imaginer avec une défaite que je me battrais à nouveau pour une ceinture. J’ai perdu deux combats d’affilée pour la première fois de ma carrière. Vous devez comprendre quand il est temps, et la réalité est en partie la raison pour laquelle j’ai été frappé de cette main droite par Stipe parce que je suis plus âgé. Vous ne pouvez pas combattre le temps du père.

«À 41 ans, j’ai combattu le champion des poids lourds du monde trois tours contre deux avec l’idée que je voulais gagner. Je n’y suis pas allé en essayant de donner un bon compte de moi-même. Je voulais gagner le combat et je crois toujours que je peux battre Stipe Miocic. Mais chaque jour qui passe, cela ne fonctionne pas en ma faveur. «

Après avoir éliminé Miocic lors de leur première rencontre en 2018, Cormier a subi un sort similaire lors de son match revanche lorsqu’il est tombé par TKO au quatrième tour pour rendre le titre des poids lourds au natif de l’Ohio. Presque exactement un an plus tard, Cormier a échoué, perdant une décision unanime contre Miocic dans une bataille en cinq rounds.

Avant l’événement, Cormier avait confirmé à plusieurs reprises qu’il allait prendre sa retraite par la suite, peu importe le résultat. Mais il n’a pas fait cette déclaration la nuit du combat.

Selon Cormier, c’était une décision consciente, car laisser ses gants dans la cage pour appeler cela une carrière aurait volé la vedette à Miocic, qui, selon lui, méritait de profiter de la victoire.

«J’ai perdu le combat, c’est le moment de Stipe», a déclaré Cormier. «Il est le champion. Pourquoi devrais-je le faire? Parce qu’un gars comme moi prend sa retraite dans l’octogone, c’est ce dont les gens parlent.

«Dans le classement mondial, il y a une différence entre Stipe et moi. Si je suis là-dedans et que je retire mes gants, c’est presque comme voler son tonnerre. Je n’allais pas faire ça. Il a gagné le combat.

Bien que ce soit un combat serré après 25 minutes, Cormier dit qu’il n’a aucun problème avec la décision, et finalement, il pense que les juges ont fait le bon choix.

«Je pensais qu’il avait gagné le combat», a déclaré Cormier. «Je ne pense pas qu’avec le jugement, vous ayez de l’espoir après, mais la réalité est qu’il a gagné le combat. Il a fait du bon travail. Il méritait de lever la main ce soir-là. Il a gagné le combat.

Dans les jours qui ont suivi le combat, Cormier admet que tout comme ses pertes passées contre Jon Jones, il était submergé par beaucoup d’émotions. Finalement, il s’est rendu compte qu’il utilisait généralement ces sentiments pour le charger pour le prochain combat, et maintenant ce n’est plus nécessaire.

« J’étais très triste; J’ai pleuré comme toujours », a déclaré Cormier. «Je me suis senti très triste et déçu. Je me suis excusé auprès de mes entraîneurs pour ne pas avoir fait le travail. Je me suis excusé auprès de ma femme et de mes enfants et à tous ceux qui pensaient que j’allais gagner le combat et ont tellement sacrifié pour que je me prépare pour le combat.

«J’ai commencé à penser à moi-même quand je boudais, j’ai commencé à penser à moi-même que ces réactions étaient souvent une préparation pour la prochaine fois. Si j’étais si triste et que je pleurais parce que [Jon] Jones m’a battu, j’ai pleuré et j’étais triste parce que je voulais m’assurer que ça faisait tellement mal que cela ne se reproduirait plus. Puis j’ai commencé à penser, il n’y en a pas d’autre. Il n’y en a pas d’autre. J’avais peut-être besoin de traiter celui-ci un peu différemment. »

Même si Cormier croit profondément qu’il pourrait encore gagner un combat avec Miocic s’ils se rencontraient à nouveau, il n’y a aucun moyen de nier que le temps n’attend personne.

«Tous ces jeunes gars continuent de s’améliorer et ils continuent de s’entraîner et de s’améliorer et ils restent plus jeunes – ils restent beaucoup plus jeunes», a déclaré Cormier. «Même quand Jones et moi nous sommes battus la première fois. J’avais 35 ans. Il avait peut-être 26, 25 ans, quelque chose comme ça. Ces gars sont encore jeunes. Chaque jour qui passe, mon temps passe un peu plus en vue arrière. Je ne vais plus me battre.

«Cela me rend triste de voir des gars comme Robbie Lawler le week-end dernier se battre contre des gars il y a des années, car aussi talentueux que soit Neil Magny, je n’ai pas l’impression que cela aurait été un combat aussi dur pour Robbie à l’époque. Robbie aujourd’hui, est battu 30-26 par Neil Magny se battant dans le co-événement principal d’une carte Fight Night de ces combats classiques qu’il a eu avec Rory [MacDonald]. Ça craint. Il n’a que 38 ans. Je ne dis pas que Robbie Lawler ne devrait pas se battre, mais à 41 ans, que vais-je faire ensuite? Allez combattre un mec au hasard? Sois du fourrage pour que quelqu’un puisse construire son nom, je n’en ai pas besoin. »

Avec une carrière télévisuelle devant lui et un certain nombre d’entreprises intéressées à faire des affaires même après sa retraite, l’ancien olympien à deux reprises aura de quoi le tenir occupé en dehors de la cage.

Bien sûr, Cormier sait que le désir de concourir ne disparaîtra jamais, mais confirmant son intention de se retirer du programme antidopage de l’UFC, il ne planifiera pas un retour. Il a démissionné pour sa retraite.

«J’ai l’impression de fermer la porte sur ce truc – c’est fini», a-t-il déclaré. «Et je n’en suis pas triste. Je ne suis pas triste. Ça va me manquer. Je vais rater les camps d’entraînement. Je vais rater les combats. Il n’ya rien de tel qu’une semaine de combat, mais vous devez comprendre quand c’est votre tour J’ai l’impression qu’il est temps. »