Après une deuxième défaite consécutive à l’UFC, Anthony Smith réévalue son avenir.

L’ancien prétendant au titre des poids lourds légers a subi une défaite inégale aux mains d’Aleksandar Rakic ​​lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 8, qui est intervenu trois mois après avoir été terminé par TKO au cinquième tour lors d’une confrontation contre Glover Teixeira.

Une série de coups de pied brutaux de Rakic ​​a donné le ton tôt et la perspective autrichienne a également dominé le combat au sol chaque fois que Smith l’engageait dans une bataille aux prises. Quand tout a été dit et fait, Smith a donné à Rakic ​​le mérite de la victoire tout en notant qu’il se sentait finalement sous-alimenté et sous-dimensionné pendant la majorité du combat.

« Je suis resté dans la plage de coups de pied au début, ce qui était évidemment stupide maintenant », a déclaré Smith lors de l’émission d’après-combat de l’UFC. «Il a juste battu ma jambe de tête, puis nous nous sommes lancés dans nos échanges de corps à corps et de grappling, dans lesquels je me sentais bien. Il était si fort, si grand. Je me suis donc retrouvé dans de mauvais endroits et ce n’était pas vraiment de mauvais endroits, il était tellement serré au sommet que je ne pouvais pas faire de place. Je suppose que mon plus grand avantage est qu’il était si grand et si fort.

«J’ai fait tout ce que je voulais faire dans ces postes, mais je n’ai tout simplement pas pu en terminer certains. Je suis arrivé au corps à corps contre la cage, j’ai pu atteindre ses jambes, c’était juste au moment où j’ai essayé de le ramener sur le tapis, il était tellement fort. Je ne pouvais pas le faire pencher la taille pour mettre son poids sur ses mains. C’est ce à quoi je reviens sans cesse. J’avais juste l’impression que nous étions dans deux catégories de poids différentes.

Smith a admis que la différence de taille était tout simplement trop difficile à surmonter, ce qui le met maintenant dans une position précaire à l’avenir.

Bien qu’il soit toujours parmi les 10 meilleurs combattants, Smith rencontrera sans aucun doute des problèmes similaires à l’avenir tant qu’il concourra à 205 livres alors que beaucoup de ses adversaires seront encore beaucoup plus gros que lui.

Bien qu’il ait passé la majeure partie de sa carrière à des poids moyens, Smith sait également que la réduction à 185 livres serait également incroyablement difficile à ce stade.

«Je n’ai jamais été l’un des gars qui regrettent et réclament plus de classes de poids, mais mes deux derniers combats, c’est un peu là où mon cerveau va», a déclaré Smith. «Je suis trop gros pour 185 et vous commencez à toucher ces gars plus gros, plus forts, plus grands et plus longs, ils sont tellement forts. Il ne dépassait pas ma garde. Il ne me mettait pas en danger sur le terrain. Je ne pouvais tout simplement pas me lever.

«Je ne pouvais pas séparer ses mains. Je ne pouvais pas enlever sa tête de ma poitrine pour faire de la place pour faire quoi que ce soit. Il n’était pas trop offensant. J’étais même en train de relâcher la posture sur sa tête pour espérer qu’il se posterait pour frapper afin que je puisse au moins faire de la place pour me lever. Écoutez, il a combattu un excellent plan de match. Il a tout fait pour gagner.

Smith n’avait jamais goûté à la défaite lors de deux combats consécutifs à l’UFC et ce dernier revers le met encore plus loin d’un autre tir à 205 livres d’or.

Là encore, le natif du Nebraska, âgé de 32 ans, comprend que même tenter de revenir au poids moyen nécessiterait beaucoup de temps et d’efforts avant de pouvoir même envisager de réserver un combat à 185 livres.

« Je pense que j’ai de grandes décisions à prendre dans ma carrière et à déterminer où nous allons à partir d’ici », a déclaré Smith. «C’est très frustrant de perdre contre un gars que vous sentez pouvoir battre.

« Je ne sais pas. 185 est toujours très difficile. C’est un changement total de style de vie et c’est toute l’année. Ce n’est pas une de ces choses où je peux entrer dans le camp et changer mon régime alimentaire et réduire ma consommation. C’est un changement de style de vie complet. Je suppose que c’est l’une des options. Je suppose que l’autre option est de prendre un peu de temps et de grossir. Je ne sais pas. J’ai des choses à décider. »