Tyron Woodley pense que Jorge Masvidal a rajeuni sa carrière.

Lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 11 le 19 septembre, Woodley devrait affronter Colby Covington. C’est un combat très intrigant étant donné que les deux ne s’aiment pas et sont liés au combat depuis deux ans maintenant. En préparation du combat, Woodley et Masvidal ont recommencé à s’entraîner ensemble.

« Alors, quand il a tendu la main, j’ai dit: » Bon sang, oui, faisons-le entrer « , a déclaré Woodley à ESPN. « Il me tient responsable – » Je ne peux pas faire ça; ce soir, nous faisons ça, combien tu pèses? »Nous avons eu une longue carrière à cause de notre QI et parce que nous nous sommes mis dans des situations inconfortables à l’entraînement pour pouvoir prospérer dans l’Octogone. Et je veux le voir bien faire. Je veux le voir continuer à gagner de l’argent, faire ce qu’il veut faire. Et il veut me revoir au sommet.

Bien que Woodley ne se ressemble plus récemment, il dit que Jorge Masvidal a changé cela. L’ancien champion dit que «Gamebred» l’a motivé en utilisant sa propre carrière et ce qu’il a fait en 2019 comme motivation.

Tyron Woodley dit que Jorge Masvidal l’a aidé à surmonter mentalement certains obstacles et qu’il se sent maintenant à nouveau lui-même. Il a également changé son orientation uniquement sur la lutte pour ce camp.

« Il m’a frappé personnellement il y a environ un an et demi et m’a dit qu’il y avait des choses toxiques dans ma vie que je devais effacer, et j’ai effacé ces choses », a déclaré Woodley. «Maintenant je peux respirer, maintenant je peux flotter. Maintenant, je suis de retour et ça fait du bien, et je dois le remercier pour cela. «

Si Woodley est de retour chez le champion du monde Woodley, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Colby Covington le 19 septembre.

