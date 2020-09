Jon Jones pense qu’il est un meilleur choix que Francis Ngannou pour le prochain adversaire du champion Stipe Miocic. Et il est prêt à accueillir de nouveau Brock Lesnar à l’UFC.

Deux semaines après avoir quitté le titre des poids lourds légers de l’UFC, Jones a lancé lundi un coup de titre pour son premier combat contre les poids lourds, affirmant qu’il était un adversaire beaucoup plus attrayant que Francis Ngannou, à qui on a promis la prochaine fissure au champion Stipe Miocic.

En utilisant sa méthode de communication préférée, Jones s’est tourné vers Twitter pour exposer son cas.

Stipe a demandé un nouveau défi, pourquoi ne pas combattre la chèvre légère et lourde? De plus, nous sommes beaucoup plus gros. Quoi de plus excitant que ça?

– BONY (@JonnyBones) 31 août 2020