Le poids welter de l’UFC, Diego Sanchez, a admis qu’il envisageait de prendre sa retraite, affirmant qu’il pouvait «voir au bout du tunnel».

Sanchez est l’un des combattants les plus anciens de la liste de l’UFC, après avoir rejoint l’UFC en 2005 après avoir remporté la première saison de The Ultimate Fighter. Au fil des ans, Sanchez a été l’un des combattants les plus actifs de toute la liste, combattant à quatre catégories de poids: 185lbs, 170lbs, 155lbs, 145lbs. En 2009, Sanchez a combattu BJ Penn pour le titre des poids légers de l’UFC et a perdu le combat par arrêt du médecin au cinquième tour.

Bien que Sanchez continue de gagner des combats – il a remporté trois de ses quatre derniers matchs au classement général – il a subi beaucoup de dégâts tout au long de sa carrière, et les fans et les médias réclament sa retraite depuis plusieurs années maintenant. Sanchez a continué malgré les appels pour qu’il raccroche ses gants, mais à 38 ans, il a enfin «vu cette lumière», comme il l’appelle.

S’exprimant lors d’une édition récente du podcast «Real Quick With Mike Swick», Sanchez a déclaré qu’il y avait une chance que son combat contre Jake Matthews à l’UFC 253 soit le dernier.

«Ecoute, on y va, il me reste quatre autres (sur mon contrat UFC). J’ai signé mon dernier contrat avec l’UFC. Je vais rouler ces quatre derniers combats et j’ai terminé. Je peux voir au bout du tunnel, je peux voir cette lumière, mais je n’en ai plus peur. Avant, pendant tant d’années, je me disais: «Non, je ne vais même pas y penser. Je ne vais pas penser à la retraite », a déclaré Sanchez (via Alexander K. Lee de MMAFighting.com).

«Je me souviens quand j’avais 27 ans, je me disais:‘ Quand j’aurai 37 ans, je vais tout regarder. Je vais voir où en est ma santé, je vais voir où en est mon argent, et si c’est le temps, je vais peut-être prendre encore quelques combats. » Ensuite, j’ai atteint 37 ans et je me sens mieux à 37 ans que je ne l’ai fait à 27 ans. Donc je suppose que je vais m’en tenir à ça et maintenant c’est au point où c’est comme, d’accord, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et obtenez ces quatre derniers avec votre santé mentale, avec votre discours, avec la capacité de faire d’autres choses en dehors des combats, comme être père.

Reste à savoir si Sanchez prendra sa retraite ou non après le combat de Matthews, car avec quatre combats restants sur son contrat avec l’UFC, il y aurait encore de l’argent qu’il laisserait sur la table s’il les raccrochait. Mais après une carrière légendaire, il semble qu’il soit au moins en paix avec le fait qu’il y arrive en âge et qu’il devra peut-être les raccrocher à un moment donné.

Pensez-vous que Diego Sanchez devrait être membre du Temple de la renommée de l’UFC à sa retraite?