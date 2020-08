Un combat de poids mouche féminin entre Jessica Andrade et Katlyn Chookagian est ciblé pour un événement Fight Island en octobre.

Andrade contre Chookagian est ciblé pour avoir lieu lors d’une carte UFC Fight Night prévue le 17 octobre sur Fight Island à Abu Dhabi. L’événement principal de la carte devrait être un combat en cinq rounds entre les meilleurs prétendants aux poids plume Chan Sung Jung et Brian Ortega. Andrade vs Chookagian aura probablement lieu sur la carte principale de la soirée.

MMAjunkie.com a d’abord rapporté la nouvelle d’Andrade contre Chookagian. Le rapport mentionne également qu’un combat précédemment rapporté entre Andrade et Jessica Eye n’aura plus lieu car Eye souffre de blessures et est incapable de se battre de si tôt. Selon le rapport, le combat Andrade contre Eye n’a jamais été officialisé.

Andrade (20-8) est l’ancienne championne des poids paille de l’UFC, après avoir remporté le titre avec un slam KO catégorique contre Rose Namajunas à l’UFC 237 en mai 2019. Cependant, depuis qu’elle a battu Namajunas pour remporter la ceinture, Andrade a perdu ses deux derniers combats . Elle a été éliminée par Weili Zhang pour perdre son titre lors de sa première défense de titre, puis elle a perdu une décision partagée étroite contre Namajunas lors de son dernier combat, ce qui l’a convaincue de changer de catégorie de poids. À ses débuts de 125 livres, elle affrontera désormais le n ° 1 à Chookagian.

Chookagian (14-3) est actuellement le n ° 1 des poids mouches de l’UFC, juste derrière la championne Valentina Shevchenko. Chookagian détient une fiche de 5-2 dans la division 125lbs et lors de son dernier combat, elle a eu l’une de ses performances les plus dominantes à ce jour lorsqu’elle a battu Antonina Shevchenko. Chookagian a déjà combattu le champion et perdu, mais avec une victoire sur Andrade, elle pourrait revenir directement en lice pour le titre et peut-être obtenir le match revanche contre Shevchenko qu’elle souhaite.

Selon vous, qui gagne, Jessica Andrade ou Katlyn Chookagian?