La course UFC de Jessica Eye a eu sa juste part de bosses sur la route et, apparemment, les 14 derniers mois n’ont pas été différents.

Selon un article sur les réseaux sociaux que Eye a partagé mardi, la prétendante aux poids mouche s’est récemment fait enlever la vésicule biliaire après avoir eu des «douleurs chroniques à l’estomac». Ce problème a fait son apparition en juin 2019 lorsque Eye devait affronter Valentina Shevchenko pour le championnat de 125 livres à l’UFC 238.

«Le matin des pesées était le jour 0 pour ma santé intestinale ainsi que ma santé globale», a écrit Eye à propos de son expérience avant la rencontre du 8 juin. «Cela a commencé par des douleurs aiguës dans mon côté droit, des étourdissements qui causaient des taches noires dans ma vision, des visites spontanées douloureuses aux toilettes même avec / sans consommation de nourriture, un brouillard cérébral et d’autres problèmes secondaires désagréables qui me montraient son visage laid.

«À l’époque, je pensais à tellement de choses: déménager à Vegas, laisser Strong Style et le stress que cela m’a laissé. Me blesser le dos. Nouveau système de formation et ensemble de compétences qui me submergeaient. J’ai simplement supposé que cela faisait partie des nouveaux changements qui se produisaient dans ma vie et que mon corps finirait par s’adapter. Ce n’est jamais arrivé. »

Eye, 34 ans, dit que son poids augmenterait jusqu’à 150 livres entre les combats, 10 livres de plus que son poids ambulant dans le passé. Elle n’a pas immédiatement supposé qu’il s’agissait d’un problème médical, mais s’est plutôt blâmée pour ses problèmes même si elle ne pouvait pas identifier de problèmes avec son entraînement ou son régime alimentaire.

Son prochain combat était contre Viviane Araujo le 14 décembre 2019. Lors des pesées officielles, Eye a manqué la limite de poids mouche pour la première fois de sa carrière à l’UFC, dépassant de cinq livres.

« Encore une fois, la semaine de combat a été plus difficile qu’elle ne devrait jamais l’être », a écrit Eye. «Alors c’est arrivé, ma pire peur dans cette industrie. J’ai manqué de poids, dévasté, mortifié, repoussé par moi-même et par les autres [it] j’avais juste l’air de m’en foutre [about] mon adversaire ou ma carrière. Pour dire le moins, si vous me connaissez vraiment, cela ne pourrait pas être loin de la vérité sur qui je suis et encore moins ce que je considère comme acceptable.

«Après le combat, je ferais face à de nombreux défis au sein de mon équipe. Les opinions sur ce que je dois faire pour aller de l’avant me chasseraient et me pousseraient plus profondément dans cet endroit triste et solitaire. J’avais juste l’impression d’avoir affaire à quelque chose de différent de tout le monde et personne ne comprenait.

Eye a battu Araujo, mais ses problèmes ne se sont pas arrêtés là.

L’épidémie de COVID-19 en mars et la quarantaine qui a suivi n’ont fait que rendre les choses plus difficiles pour Eye, qui a ensuite accepté un combat avec Cynthia Calvillo qui ferait la une de l’UFC sur ESPN 10 le 13 juin 2020. Maintenant, travaille strictement et réduit le poids de la maison, Eye a accepté le combat avec un préavis de deux semaines avec «20 livres à perdre». Elle a de nouveau manqué de poids, cette fois de 1,25 livres, et a également abandonné une décision en cinq rounds à Calvillo.

«J’ai idiotement dit oui ainsi que mon équipe», a écrit Eye. «Cependant, je n’étais pas aussi honnête avec ma santé et mon équipe à ce sujet. Encore une fois, je l’ai attribué à tant d’autres choses et à ma personnalité plus grande que nature, je pensais [let’s fu**ing go] fille tu peux faire ça! Retournez tout et faites des choses épiques.

«Eh bien, j’ai fait des trucs épiques, c’est sûr. J’ai manqué du poids et perdu un combat que j’aurais dû gagner. Ma performance terne a été la façon dont j’ai su finalement que je faisais face à quelque chose de plus grand que le manque de poids, des douleurs chroniques à l’estomac et un brouillard cérébral. Le combat avait lieu le 23 juin et au plus tard le 5 juillet, je me retrouvais à l’hôpital et je ne pouvais plus supporter la douleur. Je commencerais alors ce voyage sain qui, apparemment, n’a pas encore de fin. »

L’œil s’est fait enlever la vésicule biliaire le 12 août, déclarant qu’elle devait subir la procédure en raison d’un «manque de fonction et de capacité à sauver l’organe détruit en raison des ordres du médecin». Elle a ajouté qu’elle avait également une infection à staphylocoque au nombril en raison d’une chirurgie laparoscopique.

La native de l’Ohio a conclu son message par une demande de conseils sur la meilleure façon de gérer sa situation.

«Nous sommes maintenant le 1er septembre et j’ai besoin d’aide», a écrit Eye. «Je ne sais pas trop vers où tourner pour le moment et quoi faire ensuite. Je sens que les médecins ont sorti mon organe et ont juste dit: «Trouvez-le.» Je lutte profondément pour manger, me sentir bien et reprendre n’importe quel type d’activité physique. Je ne sais plus quoi faire et je me sens incapable de me débrouiller et de pouvoir revenir à la vie normale et à l’octogone!

«Si quelqu’un peut m’indiquer des directions pour obtenir de l’aide, je supplie. Je ne sais tout simplement pas quoi faire maintenant et je ne veux pas abandonner. «