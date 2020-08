Crédit d’image: UFC.com

Joe Solecki est maintenant 2-0 à l’UFC mais il s’est même surpris avec sa dernière performance.

À l’UFC Vegas 7, Solecki affrontait Austin Hubbard dans un match très intrigant. Hubbard est entré dans le combat 2-2 à l’UFC, avec ses deux défaites par décision contre Davi Ramos et Mark O. Madsen, qui sont des grapplers d’élite.

Solecki, cependant, a remporté une victoire de soumission au premier tour, qu’il ne s’attendait pas à obtenir.

«Absolument, j’ai été surpris de l’avoir fait sortir de là dans le premier. C’est un gars dur et dur. Davi Ramos et Mark O. Madsen sont médaillés et olympiens de l’ADCC et ils n’ont pas pu le terminer », a déclaré Solecki à BJPENN.com. «Je pense que c’est la frappe qui l’a fait vérifier un peu. J’ai eu raison de la frappe et il a tiré et je pense que c’est la frappe qui a déclenché l’étranglement.

La victoire est énorme pour Solecki mais elle est encore plus grande étant donné que sa fille est attendue d’un jour à l’autre.

«C’était incroyable, surtout avec un enfant sur le chemin. C’était formidable de pouvoir montrer ce que je peux faire car j’ai ces soumissions de premier tour sur la scène régionale », a-t-il déclaré. «Je suis passé du statut de broyeur à trois tours à celui de parler de la ville.»

Avec sa fille en route, Joe Solecki espère pouvoir revenir plus tard cette année mais n’a aucun nom en tête.

«J’étais de retour à l’entraînement le lendemain. Je vais me préparer à tout ce qu’ils proposent tant que ma fille est née la première, je ne peux pas manquer la naissance de ma fille », a expliqué Solecki. «Je vais faire un tour rapide si nécessaire, mais j’ai demandé décembre.

«J’aime m’asseoir et voir ce qui est offert parce que c’est un jeu de longévité», a-t-il conclu. « Mon manager saura ce qui est le mieux pour moi. »

Qui aimeriez-vous voir Joe Solecki se battre ensuite>