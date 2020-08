Jon Jones a parlé du passage des poids lourds légers aux poids lourds pendant des années, et maintenant il le fait enfin. Le pivot de longue date de 205 livres a abandonné sa ceinture de championnat la semaine dernière (se sauvant l’ignominie d’être à nouveau dépouillé), et maintenant il est dans le gymnase pour récupérer ses numéros de squat pour combattre de plus gros adversaires.

Dans une vidéo publiée sur son Twitter, Jones fait cinq séries de cinq squats avec 275 livres sur les épaules. Regarde:

Il a du chemin à parcourir avant d’atteindre son ancien sommet de 205 livres, mais il a du temps et une feuille de route. La dernière fois qu’il s’est sérieusement mis à l’haltérophilie, il lui a fallu 15 mois pour pratiquement doubler ses chiffres.

«Quand j’ai commencé le soulevé de terre, je pouvais soulever 275», a déclaré Jones à Men’s Health en 2016. «Sept mois plus tard, je pèse 600 livres. J’ai commencé à m’accroupir autour de 275, mais maintenant je suis à 500. J’ai commencé autour de 230 livres, mais j’étais assez mal en point. J’ai pesé 238 livres, mais j’avais des abdos visibles. J’ai transformé beaucoup de graisse en muscle. Le fitness a vraiment changé ma vie. L’haltérophilie est mon nouveau high.

S’il revient à cet état d’esprit, y a-t-il quelque chose qu’il ne puisse pas faire?

Assez drôle, Jones a réalisé l’une des performances les plus terne de sa carrière après tout ce deadlifting contre Ovince Saint-Preux. Il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles tout ce muscle supplémentaire avait fini par ralentir Jones, le blessant au lieu de l’aider. Avant son combat à l’UFC 200 contre Daniel Cormier (qui finirait par être annulé à la dernière minute), Jon est revenu du surnom de gym « Meat » à « Bones », admettant que « Mon endurance musculaire n’était peut-être pas au bon endroit. »

Nous sommes sûrs que Jones a suffisamment de personnes intelligentes autour de lui pour éviter des pièges similaires cette fois-ci. Et il a aussi du temps … Le président de l’UFC, Dana White, a d’abord semblé dubitatif à propos de la dernière série de discours sur les poids lourds de Jon, affirmant qu’il n’y avait aucun moyen que Jones saute sur l’actuel candidat n ° 1 Francis Ngannou. Et bien qu’il n’ait pas bougé là-dessus, il a dit plus tard que Jones méritait une chance immédiate pour le titre des poids lourds.

Donc, sauf une sorte de folie (ce qui est toujours une possibilité avec Jones et le monde ces jours-ci) qui attend « Bones » une fois que Ngannou et le champion Stipe Miocic se battent, soit à la fin de 2020, soit au début de 2021.