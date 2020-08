Image via @jonnybones sur Instagram (photographe non répertorié)

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a expliqué pourquoi il avait décidé d’abandonner sa ceinture de 205 livres et d’annoncer le passage aux poids lourds.

Jones a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait quitté le titre des poids lourds légers de l’UFC, et le titre vacant sera en jeu à l’UFC 253 en septembre entre Dominick Reyes et Jan Blachowicz. Jones a pris la décision d’abandonner sa ceinture et de passer au poids lourd pour plusieurs raisons, qu’il a développées dans un article sur les réseaux sociaux. S’adressant à son Twitter jeudi soir, Jones a développé sa décision de quitter la ceinture de 205 livres.

J’ai quitté le championnat des poids lourds légers parce que je savais que mes objectifs poids lourds allaient prendre du temps. Je n’allais pas jouer à des matchs avec les prétendants et obliger les gens à combattre les ceintures de championnat par intérim. Il y a peu de repos sur le trône – BONY (@JonnyBones) 28 août 2020

Depuis l’annonce de son passage aux poids lourds, Jones est devenu une cible immédiate du champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, qui a récemment défendu sa ceinture dans un combat en trilogie contre son rival de longue date, Daniel Cormier. Miocic a déclaré qu’il souhaitait de nouveaux défis pour sa prochaine défense de titre et qu’il n’était pas intéressé par une revanche avec Francis Ngannou pour cette même raison. Il ne fait aucun doute que Jones se qualifie comme un nouveau défi pour Miocic. Et pour l’UFC en tant que promotion, Jones contre Miocic est à peu près aussi gros que possible.

Alors que le président de l’UFC, Dana White, avait initialement annoncé lors de l’UFC 252 que Ngannou serait le prochain en ligne pour le titre contre Miocic, Jones est passé aux poids lourds la semaine suivante, ce qui a compliqué les choses. Avec quatre victoires à élimination directe, Ngannou a tout le droit au monde de se battre pour la ceinture. Cependant, Miocic a admis une revanche avec Ngannou, qu’il avait déjà battu en 2018, ne l’intéressait pas, se liant bien pour Jones.

Une autre chose qui augure bien pour Jones dans ses aspirations au titre des poids lourds est que White a déclaré cette semaine qu’il pensait que le champion de longue date des poids lourds légers méritait un titre immédiat aux poids lourds. White n’a pas dit si cela signifiait que Ngannou obtenait le premier coup et que Jones obtenait ensuite le coup de titre, ou si Jones sauterait la ligne. Mais il est clair que le patron de l’UFC sait que Jones a un intérêt sérieux à se battre contre les poids lourds.

Pensez-vous que Jon Jones a pris la bonne décision de quitter le titre des poids lourds légers de l’UFC afin de poursuivre l’excellence chez les poids lourds?