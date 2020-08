Beaucoup de gens ont été pris au dépourvu par Jon Jones quittant son championnat UFC des poids lourds légers plus tôt ce mois-ci afin de passer aux poids lourds, mais la décision a tout de même créé une visibilité bien nécessaire dans la division des 205 livres.

Jones, qui a dominé la catégorie des poids lourds légers depuis son arrivée en 2008, était impliqué dans une bataille publique avec l’UFC au cours des deux derniers mois. Le consensus livre pour livre meilleur combattant du monde était en désaccord avec le président de l’UFC Dana White sur sa structure de rémunération pour un passage potentiel aux poids lourds. Les choses sont devenues si laides que «Bones» a menacé de s’éloigner du sport pendant trois ans.

Jusqu’à récemment, les fans de combat ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer de la relation de Jones avec l’UFC et de son règne en tant que champion des poids lourds légers. C’est alors que Jones a renoncé à sa couronne de 205 livres et a annoncé son passage officiel aux poids lourds.

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC a expliqué sa décision d’annuler son titre dans un récent article sur les réseaux sociaux.

J’ai quitté le championnat des poids lourds légers parce que je savais que mes objectifs poids lourds allaient prendre du temps. Je n’allais pas jouer à des matchs avec les prétendants et obliger les gens à combattre les ceintures de championnat par intérim. Il y a peu de repos sur le trône – BONY (@JonnyBones) 28 août 2020

«J’ai quitté le championnat des poids lourds légers parce que je savais que mes objectifs poids lourds allaient prendre du temps. Je n’allais pas jouer à des matchs avec les prétendants et obliger les gens à combattre les ceintures de championnat par intérim. Il y a peu de repos sur le trône », a écrit Jones via Twitter.

Jones a toujours pris des coups lors de sa compétition à 205 livres – principalement parce que ses adversaires lui tirent des coups en premier – donc sa décision d’annuler son titre pour aider les autres combattants des poids lourds légers est assez surprenante. Pourtant, c’est un mouvement que «Bones» doit faire s’il veut plonger profondément dans la vie d’un poids lourd et tracer le deuxième chapitre de sa légendaire carrière de MMA.

Un combattant qui applaudit la décision de Jones d’annuler son titre et de créer des opportunités immédiates pour les combattants au sommet du tas de 205 livres n’est autre qu’Anthony Smith, qui affronte le challenger des poids lourds légers Aleksandar Rakic ​​demain soir (samedi 29 août). , 2020) à l’UFC Vegas 8 en direct sur ESPN + depuis l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Smith, qui a perdu contre Jones par décision unanime à l’UFC 235, a déclaré à MMA Fighting plus tôt cette semaine que la décision de Jones de renoncer au titre et de ne pas retarder la division des 205 livres était noble.

«Je ne suis pas typiquement le gars qui a tout un tas de belles choses à dire sur Jon Jones, mais c’est une chose noble à faire», a déclaré Smith avant l’UFC Vegas 8. «Il aurait pu conserver ce titre pendant un longtemps et est monté au poids lourd, et a fait son truc, et a parlé de redescendre ou de ne pas redescendre et d’entraîner tout le monde pendant longtemps.

«Mais il n’a pas fait ça. Cela a été une surprise pour moi et je pense que cela dit beaucoup de choses positives sur la situation actuelle de Jon Jones dans sa vie. Et c’était une chose cool.

Smith, qui vient de perdre une TKO contre Glover Teixeira en mai dernier, tente de verrouiller son deuxième tir au titre de l’UFC. Ne pas avoir Jones sur le chemin ne fera qu’aider les chances de «Lionheart» de saisir cette opportunité en 2021. Bien sûr, Smith doit d’abord dépasser la frappe de Rakic ​​ce week-end à l’UFC Vegas 8.

