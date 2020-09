L’épisode d’AEW Dynamite de cette semaine s’est terminé avec Jon Moxley battant l’avocat de MJF Mark Sterling dans ce qui était essentiellement un match de comédie. Moxley l’a battu avec le Paradigm Shift, un mouvement qui sera interdit samedi soir.

MJF brutalise Jon Moxley

Après le match, Moxley a été attaqué par Wardlow et MJF. Sans surprise, MJF a révélé qu’il était en bonne santé et que le collier n’avait jamais été nécessaire et a ensanglanté Moxley après l’avoir frappé à la tête avec l’anneau de diamant Dynamite.

. @ The_MJF vient de battre @JonMoxley avant All Out ce samedi! Revoyez #AEWDynamite via l’application @tntdrama ou https://t.co/GdI7QAsxEP pour nos fans internationaux. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/fqTq5zg7wh – All Elite Wrestling (@AEWrestling) 3 septembre 2020

Voici la carte pour AEW All Out:

Championnat du monde AEW: Le changement de paradigme est interdit – Jon Moxley (Champion) vs MJF AEW Women’s World Championship – Hikaru Shida (Champion) vs Thunder Rosa Mimosa Mayhem Match – Chris Jericho vs Orange Cassidy AEW World Tag Team Championship – Kenny Omega et Hangman Page (Champions) contre FTRBattle Royale du casino de 21 combattants: Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Darby Allin, Eddie Kingston, Penta El Zero M, Fenix, Shawn Spears, The Butcher, The Blade, Billy Gunn, Darby Allin, Santana, Ortiz, Jake Hager, Chuck Taylor, Trento The Dark Order (Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno et Stu Grayson) contre Matt Cardona, Scorpio Sky et The Natural Nightmares Match de règles brisées: Si Matt perd, quittez AEW – Matt Hardy contre Sammy Guevara: Young Bucks contre Jurassic Express

AEW All Out est diffusé en direct sur la télévision à la carte le samedi 5 septembre.

