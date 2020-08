Jon Moxley n’est pas sous contrat avec NJPW

Nous avons précédemment signalé que Jon Moxley est dans une situation difficile avec AEW & NJPW. Mox est l’actuel Champion du Monde AEW et également le Champion IWGP ISA, mais ne pourra pas retourner au Japon pour le moment en raison de la pandémie mondiale et de ses obligations envers AEW.

Lors de son apparition sur Wrestling Observer Radio, Moxley a discuté des détails de sa relation avec New Japan Pro Wrestling. Mox a déclaré qu’il n’était actuellement pas sous contrat avec NJPW et que son précédent contrat avait expiré à Wrestle Kingdom.

Eh bien, je n’ai pas de contrat avec New Japan. J’en ai eu un qui date de juin lorsque j’ai commencé à WrestleKingdom. C’était uniquement pour cette race spécifique.

Cependant, Mox a déclaré qu’il avait un accord verbal avec l’entreprise et que les deux parties adoraient travailler ensemble. NJPW comprend que AEW est sa priorité et qu’il ne peut aller au Japon que lorsqu’il a du temps libre.

Je suppose que nous sommes seulement dans un accord verbal, pas spécifique. Parce que je sais que j’aime y aller, ils adorent m’avoir, puis ils savent que je continuerai tant qu’ils me donneront de bons adversaires, des matchs amusants et de bonnes choses. Ils savent que ma priorité est de travailler tous les mercredis et, tant que j’ai du temps libre, je ferai New Japan à tout moment. C’est donc là que c’est maintenant.