Le mois dernier, Kairi Sane a quitté la WWE après un passage de quatre ans avec la société. Sane a réussi à devenir un favori des fans au cours de sa carrière de promotion et a eu des carrières réussies dans les trois marques.

Sane avait épousé son partenaire de longue date plus tôt cette année et avait quitté la WWE pour vivre avec son mari au Japon. Maintenant, Sane a publié une photo sur son compte Instagram officiel laissant entendre qu’elle continuera à travailler pour la WWE dans un avenir proche d’une manière ou d’une autre. L’arrière-plan de l’image de Sane présente le logo de la WWE et la légende contient le hashtag, #WWEJapanLive, comme on peut le voir ci-dessous.

Kairi Sane pourrait certainement travailler pour la WWE dans un autre rôle que la lutte

Il y a quelques mois, il a été rapporté que la WWE prévoyait de lancer prochainement un Performance Center au Japon, dans sa quête pour devenir une entreprise de lutte professionnelle de classe mondiale avec une présence dans les principaux pays.

Puisque Kairi Sane a fini avec la lutte et se concentre maintenant sur sa famille, elle peut accepter un travail dans les coulisses de l’entreprise, ce qui lui permet de travailler depuis son propre pays d’origine. Il y a aussi la possibilité qu’elle ait déjà accepté une telle offre, si l’image ci-dessus est une indication.

Sane a fait équipe avec Asuka lors de sa course SmackDown / RAW et a remporté le championnat féminin par équipe à une occasion. Le duo s’est brouillé avec Bayley et Sasha Banks lors des derniers jours de Sane à la WWE. Elle a battu Bayley lors de son dernier match à la WWE et a été brutalement agressée par la championne féminine de SmackDown quelques semaines plus tard, un angle qui a été fait pour la renvoyer de la télévision.

